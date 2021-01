Marissa “Marissita” Jiménez: A manos llenas en los 12 municipios de su distrito

Marissa “Marissita” Jiménez, senadora por el Distrito de Carolina. (Foto/Suministrada)

CAROLINA – “No seré una senadora de teléfono; estaré presente en todo momento en mi distrito”. Con una agenda cargada desde antes que tomara posesión de su cargo, la nueva senadora por el Distrito de Carolina, Marissa “Marissita” Jiménez, ya ha comenzado a trabajar en conjunto con sus colegas legisladores y alcaldes de los 12 municipios que representa.

Como parte de sus primeros trabajos legislativos, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó la Resolución Conjunta #7 que ordena al Departamento de la Vivienda realizar todas las gestiones para que de los fondos federales de CDBG-MIT, se asignen los necesarios para la construcción de un dique en Canóvanas. Esto con el fin de controlar las inundaciones que afectan a los residentes de Villa Hugo I y II, Valle Hill, Monte Verde y Las Delicias en el barrio San Isidro. A esta medida, también, se unió como coautor el senador popular Javier Aponte Dalmau y la representante del Distrito #38, Wanda Del Valle.

Según la legisladora, se identificaron $45 millones en fondos federales para la construcción de este dique que beneficiará a los cientos de residentes de esas comunidades que, luego del embate huracán Hugo en el 1989, establecieron sus residencias en esos terrenos que son humedales, por lo que han vivido sin títulos de propiedad, y sin servicios esenciales.

“Hay sobre 100 familias que se tendrán que relocalizar debido a esta construcción, porque sus casas están en terrenos de humedales protegidos por agencias federales. Sin embargo, eso sería con una partida distinta a los $45 millones que habría que identificar aunque se estaría utilizando los mismos fondos de CDBG-MIT. El Departamento de la Vivienda trabajará en conjunto con la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, para establecer un plan de relocalización y habilitar las viviendas para estas familias”, aseguró Jiménez, quien visualiza que el proyecto pudiera comenzar este cuatrienio.

Por otro lado, en los próximos días la senadora estará solicitando una reunión con el director ejecutivo de las Alianzas Público Privadas (APP) en Puerto Rico, Fermín Fontanéz, referente al contrato de la nueva empresa que estará a cargo de las operaciones de las lanchas hacia Vieques y Culebra: HMS Ferries.

“El contrato no se me ha facilitado, nunca lo he podido leer y tengo dudas sobre el mismo. Lo he solicitado en varias ocasiones a ATM y a HMS Ferries, y no se me ha hecho llegar. No puedo ni hacer una resolución de investigación, ni puedo hablar referente al mismo hasta que no esté clara con los datos reales”, aclaró.

En otros temas, Jiménez destacó que está pendiente al resultado del estudio para un conector en Loíza. En 2019, la entonces senadora de distrito, Nayda Venegas, presentó la Resolución Conjunta del Senado #72 que ordenaba al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) realizar un estudio de viabilidad para establecer una vía conector como ruta de desalojo en ese municipio.

“A la alcaldesa Julia Nazario le apremia este proyecto porque solo tienen una salida para en caso de una emergencia como terremoto y posibilidad de tsunami, así que estaremos pendiente al resultado de este estudio para luego conocer la cantidad de dinero de inversión”, subrayó Jiménez.

En cuanto a otros municipios, como Río Grande, la senadora reveló que ya se reunió con el alcalde Ángel ‘Bori’ González quien le presentó un proyecto amplio de seguridad para el municipio, el cual, será de beneficio para la Ciudad de El Yunque y municipios limítrofes.

En Luquillo, Jiménez llevará ante el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Rafael A. Marchargo Maldonado los problemas que aquejan a la ciudadanía como la posibilidad de establecer un salvavidas en la playa La Pared, las condiciones del balneario La Monserrate y la erosión costera en Fortuna Playa. “Ya se asignaron fondos federales para la construcción de un rompeolas en Parcelas Suárez, en Loíza, y esperamos que esos mismos fondos sean extensivos para las otras zonas como Luquillo y también Isla Verde en Carolina”, precisó la senadora.

Por otro lado, se está trabajando en Ceiba, en conjunto con el nuevo alcalde Samuel Rivera, para convertir la playa Los Machos en el balneario principal de esa zona, ya que inversionistas de la antigua base naval Roosevelt Roads están interesados en utilizar esa playa para fines turísticos. “El nuevo centro vacacional Loopland, que estará ubicado en Rooosevelt Roads, necesita una playa para sus bañistas por lo que ven la posibilidad de hacer un contrato para poder utilizar esa playa para sus huéspedes”, detalló.