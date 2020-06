Marissa “Marissita” Jiménez: “El Distrito de Carolina será mi prioridad”

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CAROLINA – Nació en Arecibo, pero su crianza fue en Carolina. A sus 11 años se muda a la Tierra de Gigantes junto a su mamá y hermano. Actualmente, se desempeña como ayudante ejecutiva de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) en la oficina regional de Carolina. Sin embargo, la política siempre ha estado presente en la vida de Marissa “Marissita” Jiménez, quien aspira a convertirse en senadora en el Distrito de Carolina por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Mi familia es PNP de toda la vida”, relató al recordar que cuando tenía 13 años y, junto a su mamá, fue parte de la campaña de la entonces candidata a alcaldesa de Carolina por el PNP, Lourdes Ríos. Con el pasar de los años, comenzó a ocupar puestos dentro su colectividad como el de vicepresidenta de la Juventud en Carolina, así como comisionada electoral y vicepresidenta municipal de Carolina.

Según Jiménez, fue el huracán María lo que ocasionó que despertara su interés en correr para una posición política en la zona noreste, puesto que se encontró que una de las quejas principales de la ciudadanía era “el distanciamiento de los políticos con el pueblo”.

“Me encanta trabajar para la gente, poderles ayudar y escuchar sus necesidades. Cuando Eric Correa (actual senador por el Distrito de Carolina) decide correr para (la alcaldía) Trujillo Alto, ahí veo una posibilidad de aspirar al senado por el distrito y llevar el servicio público a otro nivel”, explicó Jiménez.

Como parte de sus propuestas, “Marissita”, como muchos le llaman, busca trabajar con el redesarrollo de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, específicamente con atraer inversionistas que puedan desarrollar el hospital, las residencias y todas las instalaciones que -actualmente- se encuentran abandonadas en la base.

“Otro punto importante a trabajar sería la erosión costera en Loíza y Luquillo. El distrito tiene ocho municipios costeros, y me ha llegado a mi atención el daño que ha causado en comunidades del área costera de esos municipios y eso es algo que hay que trabajar fuertemente”, señaló Jiménez.

Asimismo, de convertirse en senadora dice que trabajará para que las familias cuenten con su título de propiedad y así puedan cualificar para las ayudas económicas federales y otras. De igual forma, trabajará con maximizar el turismo en el distrito apoyando zonas como Piñones y los kioscos de Luquillo.

A diferencia de otros distritos senatoriales, el de Carolina cuenta con dos municipios que se encuentran separados geográficamente. Estos son las islas municipio de Vieques y Culebra que – por décadas- han sufrido la dejadez de muchos políticos que no han cumplido su palabra de ayudarles.

“Yo no quisiera prometer nada, porque los residentes de Vieques y Culebra están casados de promesas y promesas. Yo, como legisladora, me gustaría hablar todo con la ciudadanía porque uno no puede implantar sin saber lo que ellos viven. Hay que asegurarle la transportación del gobierno, independientemente que se privatice. Que tengan unas lanchas en buen estado y a un precio fijo y económico”, manifestó la aspirante al senado.

Jiménez propone que los residentes de ambas islas municipio cuenten con unos precios económicos y horarios fijos para realizar sus viajes, pero que se privaticen otros horarios para los turistas con una tarifa distinta, pero justa.

“Hubo un referéndum para construir un puente hacia Vieques, los viequenses votaron a favor de ese puente y es algo que sería una opción a largo plazo, porque hay un impacto ambiental que hay que considerar, además, es mucho dinero”, indicó Jiménez, quien dijo apoyar a Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación por el PNP.

“Esta servidora se compromete en estar constantemente visitando Vieques y Culebra como lo he hecho ahora y como lo haré, si Dios permite y el favor de pueblo, como senadora”, puntualizó.

Ahora, con la eliminación del ‘lockdown’ y el ajuste del horario al toque de queda, por parte de la gobernadora Wanda Vázquez, las campañas para las primarias comienzan a retomar su rumbo. Jiménez aseguró que continuará visitando las comunidades y -al mismo tiempo- ayudará a las familias que estén necesitadas de alimentos, y artículos de primera necesidad.

“Soy la número 5 en la papeleta. Tengo un deseo genuino de servirle al pueblo del Distrito de Carolina. Quiero trabajar por ustedes y para ustedes; ver las necesidades de cerca, no de lejos y así lo establecido por años como servidora pública. Cuento contigo el 9 de agosto”, declaró Jiménez.