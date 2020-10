Marissita Jiménez: “El legislador saliente Javier Aponte Dalmau estuvo sordo, ciego y mudo en su silla”

CAROLINA – La candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) al senado por el Distrito de Carolina, Marissa “Marissita” Jiménez, respondió a los comentarios que hiciera su contraparte por el Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau. El actual representante del Distrito #38, mediante declaraciones escritas, sostuvo que “Marissita” promete a las comunidades legislación a favor de otorgarles títulos de propiedad “cuando desconoce totalmente el proceso”.

La candidata al Senado por el PNP enfatizó que Aponte Dalmau tergiversó su entrevista radial con la periodista Katiria Soto, mientras presentaba sus propuestas para el Distrito de Carolina. Sobre los títulos de propiedad aclaró que no solo se trata de las comunidades de Canóvanas, ya que en otros municipios residen ciudadanos sin esos documentos.

Aquí sus declaraciones:

“El público entendió mi agenda para proveer y otorgar los títulos de propiedad, según dispuesto por la ley. Mi mensaje no se suscribió exclusivamente a Canóvanas sino a todos los pueblos del Distrito de Carolina. Aunque estoy clara de cómo podemos dar títulos de propiedad en las áreas designadas.

Afortunadamente, mi experiencia de trabajo con la Comisionada Residente, Jenniffer González, en posiciones en la AEE y puestos gerenciales en la ACAA y mi preparación sólida académica me han dado el conocimiento pleno para poder identificar oportunidades a nivel local y federal. Yo sé cómo lograrlo y él dice que no se puede. Él no podrá porque no será legislador el próximo cuatrienio, ya que el pueblo lo castigará con el voto en contra. Todo el mundo sabe que este saliente legislador del PPD lo único que aspira es a quitarle la silla a su hermano el alcalde de Carolina. Lo poco que ha hecho el saliente legislador Javier Aponte Dalmau solo ha sido para el municipio de Carolina. Mi agenda es abarcadora y estará de la mano con todos los alcaldes de mi distrito de Carolina. Él no tiene esa capacidad y madurez de trabajar en equipo para todos y todas, en especial con los más vulnerables.

Así que me reafirmó en mis declaraciones a favor del pueblo y los títulos de propiedad van y también presentaré nueva legislación para que estos vecinos nuestros tengan un techo seguro.

Los residentes de Villa Hugo 1 y 2 y Valle Hill conocen del trabajo y todos los esfuerzos que ha realizado la alcaldesa Lornna Soto que están a su alcance y más. Sin embargo, la historia nos dice que cuando estuvo el exgobernador del PPD, Alejandro García Padilla, el legislador saliente Javier Aponte Dalmau estuvo sordo, ciego y mudo en su silla. Mi norte es atender las necesidades de las comunidades y no tendré gríndolas”, concluyó Jiménez.