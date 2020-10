Marissita Jiménez: “Estoy enfocada en mi distrito y no en mis contendientes”

Marissa “Marissita” Jiménez, junto al presidente cameral, Johnny Méndez. (Foto/Suministrada)

CAROLINA – Luego de que el candidato popular al senado por el Distrito de Carolina, Christian G. Rodríguez, le solicitara al contralor electoral, Walter Vélez, examinar el informe de ingresos y gastos de la candidata por el penepé a ese mismo escaño, Marissa “Marissita” Jiménez, esta última expuso que su contrincante desconoce los procesos de la ley electoral.

“Este trimestre no ha cerrado, apenas cerró el trimestre pasado. Yo hice una actividad de recaudación de fondos… que no le haya ido bien a él (Christian Rodríguez), no significa que no me haya ido bien a mí. En esa actividad se reportaron todos los ingresos que hubo y siguen llegando, pero este último informe de octubre, noviembre y diciembre no se ha registrado, que son los gastos mayores que a lo mejor hemos estado incurriendo”, explicó la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) al senado.

“Los donantes son públicos, los informes son públicos, todo el que tenga alguna duda puede verificarlos o solicitarlos”, agregó.

Este medio hizo el ejercicio de buscar los informes de ingresos y gastos del comité de campaña de Jiménez en la página del Contralor Electoral. Según los datos, para el año electoral 2020 solo se han registrado los informes de los trimestres: enero a marzo y abril a junio, meses en que “Marissita” estuvo en campaña para el evento primarista donde prevaleció. Quedan por publicar el informe perteneciente al trimestre de julio a septiembre y octubre a diciembre 2020.

A preguntas sobre si personas que han donado en su campaña serían beneficiadas con un empleo, de ganar las elecciones generales en noviembre próximo, Jiménez contestó con un rotundo “no”, puesto que sus mayores donaciones provienen del pueblo.

“Yo comencé una actividad que se llama Redes Sociales Maratón desde el 16 de septiembre. En cada municipio que me paraba hacía un Facebook Live junto al candidato o candidata a alcalde (sa) de ese pueblo y estos solicitaban que cooperaran conmigo, ya que yo iba a ser su mano amiga en el senado. Esa actividad logró recaudar casi $10,000 entre efectivo y ATH Móvil. La ventaja es que verán los registros de ATH Móvil, uno tras uno. Tengo donaciones desde $2 hasta $1,500 que es el máximo que se puede donar por ahí. Es el pueblo que cree en mí y quiso donar. Ahí están los nombres de todos los que donaron. Claro está, todavía no se han hecho esos informes, porque entraron después de octubre; todo lo que entró después de octubre se tiene que someter cuando culmine el trimestre”, manifestó Jiménez.

Sobre los comentarios a su persona esta semana, por parte de sus contrincantes populares Javier Aponte y Christian Rodríguez, la carolinense sostuvo que “son ataques sin fundamento” y que está concentrada en su campaña.

“(Ellos) Deberían dar más ideas y decir las cosas que harán por el distrito de Carolina. El distrito necesita de mucho cariño, mucho amor. La gente necesita que se trabaje con sus necesidades. Tenemos la situación de la ruta marítima hacia Vieques y Culebra, los servicios de salud, la seguridad, el turismo y, realmente, tirarme no debe ser el enfoque; yo estoy enfocada en mi campaña”, puntualizó Jiménez.