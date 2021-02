Martín Bryan Aldarondo Torres: Fajardeño el Agente del Año en la Unidad Canina

Martín Bryan Aldarondo Torres. (Foto/Suministrada)

Héctor J. Álvarez Colón

hector.alvarez@presenciapr.com

FAJARDO – Como parte de la Semana de la Policía de Puerto Rico y los premios Valor del Año 2021, la Unidad Canina seleccionó a su Agente del Año y se trata de Martin Bryan Aldarondo Torres, quien es residente de Fajardo. El agente lleva dos años en la División Canina junto a su can Siki, sin embargo, comenzó en la uniformada en el área policiaca de Fajardo donde ya había sido seleccionado como Valor del Año por cinco años consecutivos.

Su primer año en la Unidad K-9 fue de adiestramiento en las instalaciones de la Policía en Bayamón, donde tuvo que viajar diariamente desde Fajardo. No obstante, destaca que siempre echó el resto a pesar de las dificultades que vivió hace unos años en el cuerpo policiaco.

“Luego que entras a la unidad canina estás un tiempo en observación, trabajas de retén, cuidas a los canes, le das comida, limpias sus jaulas y, luego, cuando aparecen canes para los nuevos manejadores comienza el proceso de adiestramiento. Te envían con un instructor y estás varias semanas con él hasta que este determina si estás listo y te gradúas como manejador de canes”, detalló el agente.

Ya junto a su can Siki, Aldarondo Torres comenzó su labor y para su fortuna fue destacado en la región este donde trabajó casos junto a la DEA, el FBI y las divisiones de drogas en islas municipio de Vieques y Culebra y Ceiba, así como varios allanamientos en Río Grande, Fajardo, Humacao y Caguas, entre otros municipios.

“De corazón no esperaba salir jamás Agente del Año con mi can y menos en primer año de servicio. Para mí fue una sorpresa, pero cuando Dios quiere ponerte en una posición él lo hace. Yo siempre he tenido fe en Dios y sé que él tiene un propósito conmigo”, dijo Aldarondo Torres quien admite que le gustó trabajar en la Unidad Canina.

Este es el sexto año que es seleccionado como Valor del Año. Cinco años consecutivos como Agente del Año mientras laboraba en Fajardo, dos de ellos del área policiaca completa y los otros tres fueron en el Distrito de Fajardo.

También, en los años que fue Agente del Año en el área policiaca de Fajardo fue galardonado con la Medalla de Valor por rescatar a unas personas en un edificio en llamas. Ese es el galardón máximo que reciben los agentes en la Policía de Puerto Rico.