Más comercios en Puerto Rico son ‘pet friendly’

La organización Pet Friendly Puerto Rico, pionera en fomentar una cultura de aceptación de mascotas en lugares públicos y comerciales en Puerto Rico, anunció que sobre 500 negocios en Puerto Rico se han unido al movimiento.

La organización ofrece charlas a los negocios interesados en permitir mascotas.”

Con el respaldo del Departamento de Salud, Pet Friendly Puerto Rico desarrolló un ‘sticker’ para identificar los negocios con una política ‘pet friendly’ y a través de su página web: www.petfriendlypr.com las personas pueden encontrar un listado de lugares clasificados para la conveniencia de los seguidores entre parques, playas, restaurantes, hoteles, cafés, boutiques, salones de belleza y mucho más. La página web también te permite añadir un lugar nuevo a la lista de negocios, ayudando a que la comunidad de negocios se expanda y se dé a conocer.

“Viniendo de una cultura sumamente ‘pet friendly’ en la ciudad de Nueva York, pensaba que podía entrar, por ejemplo, a una farmacia a hacer alguna diligencia, cuando me percaté que los mismos empleados y gerencia no conocían su política en cuanto a mascotas. Identifiqué la oportunidad y me lancé con el proyecto”, comentó Sylvia Bedrosian Heres, presidenta, Pet Friendly Puerto Rico.

“El respaldo desde el primer día ha sido increíble, lo que evidentemente demuestra que carecíamos de una cultura y educación sobre lo que conlleva ser ‘pet friendly’. Comprendemos que no todos los negocios pueden permitir la entrada de mascotas, ya sea porque trabajan con el manejo de alimentos u otra razón, pero los que desean permitir mascotas, ahora tienen una política, una guía y un modelo de negocio sumamente atractivo y beneficioso”, agregó.

La organización ofrece charlas a los negocios interesados en permitir mascotas donde educan a los empleados sobre el reglamento y cómo deben comportarse alrededor de mascotas. El Departamento de Turismo también ha visto los beneficios del movimiento y recientemente inauguró el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan como un lugar ‘pet friendly’.

Para conocer más acerca de lugares ‘pet friendly’ en Puerto Rico, puede seguir la página en Facebook: Pet Friendly PR; Instagram: Pet Friendlypr; y el website www.petfrindlypr.com.