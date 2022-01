Más de 3,000 casos positivos de COVID-19 en Río Grande

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

RÍO GRANDE -Carla Patricia Espinet, epidemióloga del Programa de Monitoreo y Rastreo de COVID-19 en Río Grande, asegura que la cifra de casos activos en el municipio ha alcanzado el número más alto desde el comienzo de la pandemia con 3,382 confirmados con COVID-19.

“La variante Omicrón está en todo su apogeo, es una variante bien contagiosa, se transmite de solo hablar y eso en gran parte es lo que ha ocasionado el alza en los casos positivos del municipio. Esta variante no discrimina mucho en cuanto a vacunación, porque tiene diferentes rasgos en su membrana y se transmite con mayor facilidad entre los no vacunados y los vacunados. La diferencia es que los síntomas en los vacunados pueden durar aproximadamente tres días y en los no vacunados tienden a desarrollar síntomas más fuertes por más tiempo”, explicó Espinet.

Por otro lado, la epidemióloga hizo un llamamiento a la ciudadanía a que si salen positivo en una prueba molecular deben realizar aislamiento por 10 días, que es el periodo contagioso, y luego de esto ya pueden regresar a la normalidad, sin la necesidad de hacerse la prueba. Esto se debe a que muy probablemente la misma saldrá positiva, ya que todavía se detecta material genético del virus en el sistema, aunque ya no está en la fase contagiosa.

De igual forma, aquellas personas que sean COVID-19 positivo y quieran ponerse la tercera dosis de refuerzo de la vacuna deben esperar los diez días de aislamiento y luego otros diez para poder inocular con la dosis de refuerzo.

“Sin embargo, en Río Grande no hemos visto casos de personas fallecidas por esta nueva variante, ya que el último caso de fallecimiento fue antes de diciembre”, aclaró.

Con la intención de hacer accesibles las pruebas a los ciudadanos de Río Grande han estado realizando eventos consecutivos de pruebas antígenos por servicarro. El próximo evento será el 19 de enero de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en el estacionamiento del estadio Ovidio De Jesús.

Asimismo, las personas que deban vacunarse con la dosis de refuerzo pueden acudir este viernes, 14 de enero, a la cancha de balonmano Néstor Milete de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Solo para adultos de 18 años en adelante que requieran tercera dosis de Pfizer o Moderna.

Mientras, el sábado, 22 de enero, habrá vacunación para menores de 5 a 11 años. Se administrarán 300 vacunas Pfizer en la cancha de balonmano de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.