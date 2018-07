Más que ‘Agua Segura’: Revitalizarán el Ancón de Loíza

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

LOÍZA – Como parte del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, ya está en Loíza ‘Agua Segura’, un proyecto que provee una planta desalinizadora a comunidades del municipio. La misma mide la calidad del agua y se encarga de purificarla para poder consumirse. Pero este proyecto se complementa de algo más que distribución de agua segura, sino de una amplia gama de actividades con el fin de mantener un hábitat seguro.

“Nosotros trabajamos en base a una agenda de restauración de cuerpos de agua. Llevamos alrededor de 70 acciones que se dividen en las áreas de infraestructura verde, apoyo comunitario, hábitat y vida silvestre; evitar desechos acuáticos, y calidad de agua. Esta agenda la hemos llevado por los pasados 24 años”, dijo Brenda Torres, directora ejecutiva del Estuario de la Bahía de San Juan.

Existía un plan trazado, pero con la llegada del huracán María se tuvo que desarrollar una agenda de alivio para responder a las áreas de las 70 acciones del proyecto. Una manera más enfocada al apoyo comunitario y con el propósito de que las personas se adentrarán en los intereses de las comunidades en ese momento ante la crisis.

“La acción se comenzó a trabajar en torno a las necesidades de las comunidades. Cuando ocurre el huracán el impacto que todos vimos fue que no hubo electricidad. Al no tener electricidad no puedes operar las plantas de tratamiento, ni las estaciones de bombas para manejar la infraestructura del agua. Entonces millones de galones de agua sin tratar llegan a las quebradas y al medioambiente, impactando la salud pública. Para esto, tuvimos que trabajar mano a mano con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) para laborar con ese tipo de descarga, lo que limitaba a que la comunidad tuviera agua segura”, explicó Torres.

“¿Qué es Agua Segura? Que puedas abrir el grifo y contar con agua que estará en condiciones óptimas para lavarse la boca, tomarla, etcétera. Lo que estamos es identificando comunidades que necesitan agua y que están en áreas vulnerables de Loíza, Humacao y Vieques. Uno de los mecanismos que utilizamos para apoyarlos fue estas plantas desalinizadoras que operan con energía solar. Cada planta cuenta con unas placas de energía solar que a través de esto, alimenta el motor y puede filtrar el agua haciéndola potable”, agregó.

De este proyecto se beneficia la escuela en el Centro Tau de Loíza, donde se trabaja con un grupo de líderes reconocidos de estas comunidades, para permitirle empoderamiento de la máquina y al momento de una emergencia puedan extraer agua, filtrarla y distribuirla. No es un proceso de solo distribuir agua, sino de educar a instituciones de base comunitaria y proveerles herramientas.

Actualmente las plantas operan en Vieques y Humacao.

Por otro lado, Torres añadió que el área del Ancón de Loíza (que estaba abandonada) fue la que se identificó como el lugar de donde se sacaría el agua, para purificarla y distribuirla. “Al ver el área, luego a largo plazo, nos dimos cuenta que este lugar podía ser transformado por infraestructura verde evitando que se inunde, que el agua se contamine con el flujo del agua de las carreteras. Así que establecimos estructura verde… donde se va encontrar un jardín fluvial, y una siembra que se está haciendo de árboles frutales. Próximamente se hará un vivero. Esta área promete crear una barrera para cuando llegue cualquier tipo de fenómeno atmosférico se impacte menos el área urbana”, terminó diciendo Torres.