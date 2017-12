“Mayita” reclama luz para sectores del Norte y los llamados “bolsillos” en la zona urbana

PONCE – La alcaldesa de Ponce, María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri, reiteró el martes, que es inaceptable que tres meses después del huracán María no se sepa con exactitud cuándo se le restablecerá el servicio a cientos de ponceños entre ellos muchos envejecientes.

“Los ponceños no queremos excusas, queremos respuestas. Estoy cansada de que la excusa para no atender a Ponce sea decir que aquí no pasó nada. Aquí sufrimos mucho también, pero no nos quedamos de brazos cruzados esperando que nos vinieran a socorrer. Nosotros actuamos y cuando las agencias estatales aparecieron ya nosotros habíamos adelantado mucho en la respuesta”, manifestó la alcaldesa en declaraciones escritas.

Algunas de las comunidades que todavía están sin energía eléctrica son Quebrada Limón, Anón Carmelita, Los Fondos, El Collado, Los Ríos, Marueño, San Patricio, Río Chiquito, Tibes, Pandura, Aguacate, Burenes, Jácana, La Mocha, Montes Llanos, La Cuchilla, Sonadora, El Pecho, Santo Domingo, La Tuna, Los Narváez, Camino La Joya, La Frontera, Calbache, Camino Pasto, Badea, Camino La Cruz, Camino El Rayo, Camino Francia, Sector Rincón, Camino del Toro, Camino Rafael Arias, Camino Francia, Los Ausubos y Marungueyez, entre otros sectores. Además, se le suma la cantidad de bolsillos en áreas del casco urbano, urbanizaciones y otros sectores como Vallas Torres, El Monte y Verdun.

Sobre las situaciones que enfrentan los ponceños por la falta de energía eléctrica la alcaldesa detalló, “lo otro que nos dicen cuando reclamamos por el restablecimiento del servicio de luz, es que en Ponce ya hay un 70 por ciento de abonados con el servicio. Si eso fuera cierto, que hago con mis envejecientes encamados que aún no tienen luz. Que vamos a hacer con las madres jefas de familia que tienen que estar comprando comida afuera para sus hijos porque no tienen luz. Que hacemos con esos adultos mayores que tienen que estar lavando a mano cuando sus fuerzas ya no le dan”.

Añadió, “y, qué le digo yo a esas familias que tienen hijos con condiciones especiales que ya gastaron todos sus ahorros para mantener sus equipos de apoyo encendidos. No señores, aquí no se pueden segmentar las prioridades. El país entero está sufriendo por la falta de luz. La prioridad la tienen todos los puertorriqueños que no tienen luz. En Ponce todavía hay gente sin luz y lamentablemente no se pueden mudar a las casas de los que ya tienen luz”.

La alcaldesa reveló que esta semana visitará la técnica desde donde salen los trabajadores para que se le amplíe sobre la situación real de Ponce y ver cómo puede desde el gobierno federal diligenciar apoyo para el restablecimiento del servicio en la Ciudad Señorial.