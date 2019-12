SAN JUAN – El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi Urrutia insistió el domingo en el tema de la estadidad, durante su mensaje de radicación de candidatura, junto a la comisionada residente, Jenniffer Gonzalez Colón y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

“Que nadie me diga que no es prioridad acabar con la colonia, porque me ofendes como puertorriqueño. Porque me ofende como estadista que me digan que no es prioridad lograr la igualdad como ciudadanos americanos que somos. Que nadie me diga, porque me ofende como PNP, que no es prioridad lograr que Puerto Rico sea el estado 51”, dijo Pierluisi durante su mensaje.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien al momento considera buscar una candidatura para la gobernación, expresó cuando asumió el cargo que la estadidad no era prioridad para su gobierno.

¿Ese mensaje estuvo dirigido a la gobernadora?

“Ese mensaje estuvo dirigido a todos los que quieren un cambio de estatus en Puerto Rico, todos los que quieren la igualdad, estoy seguro que ese mensaje resuena en ellos”, contestó.

Entretanto, la comisionada residente, Jenniffer González Colón expresó, al radicar su candidatura para la reelección junto a Pierluisi Urrutia, que todavía hay trabajo pendiente en El Congreso de los Estados Unidos.

“Solo les pido a ustedes hoy, que nos den ese voto de confianza. Que nos den esa oportunidad de seguir cambiando lo que se hace por Puerto Rico. Hace un año atrás, menos de un 20 por ciento de los americanos de la nación respaldaban la estadidad para Puerto Rico. Hoy, el 67 por ciento de los que viven allá respalda que se añada una estrella a la bandera americana con el nombre de Puerto Rico. Esa es la educación que yo hago. Esa es la razón mía de estar en este partido, que es un partido ideológico”, expresó González Colón en su mensaje.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez participó- con varios de los representantes- de la radicación de candidatura de Pierluisi Urrutia y González Colón.

“Eso es lo que queremos, un partido vibrante, un partido vivo. Un partido que lo que quiere es la unidad para lograr nuestro ideal. Que no le quepa duda a nadie, que este partido está unido, que este partido lo que quiere es la estadidad y la vamos a lograr con Pedro Pierluisi y Jennifer González”, mencionó Méndez Núñez en un mensaje durante la actividad.

La radicación se celebró en el Centro de Convenciones, Pedro Rosselló en Santurce.