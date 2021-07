Me vacuné contra el COVID-19: ¿Qué hacer si tiene una reacción alérgica?

Si se vacuna contra el COVID-19 y cree que puede estar teniendo una reacción alérgica grave al salir del sitio del proveedor de vacunación, solicite atención médica de inmediato visitando su hospital o consultorio más cercano.

Si experimentó alguna reacción alérgica —también conocida como anafilaxia— luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, los CDC recomiendan que no se aplique la segunda dosis de esa vacuna. Si la reacción se produjo luego de aplicarse una vacuna ARNm contra el COVID-19 (ya sea la de Pfizer-BioNTech o la de Moderna), no debería recibir la segunda dosis de ninguna de estas vacunas.

Una reacción alérgica se considera grave cuando es necesario tratar a la persona que la sufre con epinefrina o una EpiPen©, o si debe ser hospitalizada.

Si tiene una reacción alérgica a la vacuna contra el COVID-19 que no es grave

Si ha tenido una reacción alérgica inmediata después de aplicarse una vacuna contra el COVID-19, no debería recibir la segunda dosis de esa vacuna, incluso si su reacción alérgica no fue lo suficientemente grave como para requerir atención de emergencia. Si la reacción se produjo luego de aplicarse una vacuna ARNm contra el COVID-19 (ya sea la de Pfizer-BioNTech o la de Moderna), no debería recibir la segunda dosis de ninguna de estas vacunas. Las reacciones alérgicas inmediatas suceden dentro de las cuatro horas posteriores a vacunarse y pueden incluir síntomas como urticaria, hinchazón y respiración sibilante (dificultad respiratoria). Su médico podría remitirlo a un especialista en alergias e inmunología para que le brinde más atención e información al respecto.

Si tiene sarpullido en la zona de la inyección

Los CDC supieron a través de informes que algunas personas han experimentado sarpullido con enrojecimiento, picazón, inflamación o dolor donde recibieron la inyección. Estos sarpullidos pueden comenzar a los pocos días o después de más de una semana de haberse aplicado la primera inyección y, en ocasiones, pueden ser bastante grandes. A estos sarpullidos también se los conoce como “brazo de COVID-19”. Si experimenta el “brazo de COVID-19” luego de recibir la primera inyección, igualmente debe recibir la segunda inyección según el intervalo recomendado si la vacuna que recibió requiere una segunda inyección. Dígale a su proveedor de vacunación que tuvo un sarpullido o “brazo de COVID-19” luego de la primera inyección. Su proveedor de vacunación podría recomendarle que se aplique la segunda inyección en el otro brazo.

Si el sarpullido le provoca picazón, puede tomar un antihistamínico. Si es doloroso, puede tomar medicamentos para el dolor como el acetaminofeno o un medicamento antiinflamatorio no esteroide (NSAID, por sus siglas en inglés).

Medidas preventivas implementadas

Los CDC han brindado recomendaciones para los proveedores de vacunas contra el COVID-19 acerca de cómo estar preparados ante la posibilidad de una reacción alérgica grave:

Todas las personas que se vacunan contra el COVID-19 deberían ser monitoreadas en el lugar. Las personas que han tenido reacciones alérgicas graves o cualquier tipo de reacción alérgica inmediata a alguna vacuna o terapia inyectable deberían ser monitoreadas durante al menos 30 minutos después de vacunarse. Todas las demás personas deben ser monitoreadas durante al menos 15 minutos después de vacunarse.

Los proveedores de vacunación deben tener personal, medicamentos y equipos adecuados —como epinefrina, antihistamínicos, monitores de presión arterial y cronómetros para controlar su pulso— en todos los sitios de proveedores de vacunas contra el COVID-19.

Si tiene una reacción alérgica grave después de recibir la vacuna contra el COVID-19, los proveedores de vacunación pueden brindarle atención de inmediato y llamar a los servicios médicos de emergencia. Debe seguir siendo monitoreado en un centro médico durante al menos varias horas.