El programa Patitas by Barefoot brindó apoyo a la labor de la entidad OBRA, que brinda servicios de veterinario, hogares temporeros, y otros”.

SAN JUAN- Luego de haber vivido sus primeros cuatro años de vida en el abandono, deambulando, maltratado, enfermo, prácticamente ciego y sin poder comer adecuadamente, el perro Merlot Lucky de Humacao ahora vive a plenitud y pronto será el eje de una familia llena de amor, luego de que la Organización Pro-Bienestar Rescate y Adopción de los Animales (OBRA), recibiera un donativo departe del programa Patitas by Brefoot.

“El programa Patitas by Barefoot se creó como una plataforma comunitaria dirigida a causas a favor de las mascotas, desde adopción, esterilización, vacunación, hasta concientización a la sociedad sobre el maltrato de animales. Con nuestro apoyo a OBRA, fortalecemos las capacidades de esta entidad para que pueda continuar ofreciendo servicios esenciales a los animales y mascotas. Es algo que hacemos en reconocimiento del gran valor que las mascotas aportan a nuestras familias y vidas”, dijo Vanessa Roche, gerente de marca para Coca-Cola Bottlers, distribuidor de la marca de vinos Barefoot en Puerto Rico.

La colaboración con OBRA y el apoyo a Merlot Lucky está perfectamente alineada a la visión y compromiso intachable de Patitas by Barefoot. Desde que se creó el año pasado, el programa se ha dedicado 100% al bienestar de las mascotas sin hogar, aportando a la esterilización de más de 100 mascotas para controlar la sobrepoblación, y contribuyendo al cuidado médico de decenas de gatos y perros. La alianza con OBRA es la tercera de esta índole, ya que el programa también ha colaborado activamente para impulsar los esfuerzos de otras organizaciones como El Foster Club y la Fundación por los Animales, donde ha realizado donativos a favor de la esterilización y adopción de mascotas.

“El caso de Merlot Lucky es parte de la misión macro del programa Patitas by Barefoot y deja claro que ahora no simplemente es un asunto de educar, si no participar activamente y tomar acciones concretas en el proceso de mejoría de Merlot y otros animales. Sin duda seguiremos involucrados en iniciativas como estas”, recalcó Roche.

En el caso de Merlot Lucky, OBRA se encargó de rescatarlo, su cuidado médico con un veterinario, donde estuvo recluido por semanas para lograr una recuperación total. También ayudó a conseguirle a Merlot un hogar temporero en Puerto Rico en donde pudo conectar con otros animales y con personas ofreciéndole un amor incondicional. Próximamente Merlot se unirá permanentemente a una nueva familia en Wisconsin.

Por su parte, Giselle Colón, fundadora de OBRA comentó, “agradecemos la confianza que Patitas by Barefoot ha depositado en nuestra labor. Merlot Lucky no sólo recibió la atención médica que necesitaba urgentemente, también pudimos darle cariño en Rodrigo’s Spa para que disfrutara de un día de diversión y relajación. Es gracias al apoyo de entidades como Barefoot que en OBRA podemos mantener la continuidad de nuestros servicios enfocados en el rescate de animales abandonados, brindarles un ‘foster home’ digno y ayudar a relocalizarlos a un hogar fijo lleno de amor”.