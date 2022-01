Meteoros Cuadrántidas de domingo para lunes, y de lunes para martes

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Varios meteoros pudieran ser visibles tarde en las próximas dos noches, y la ausencia de la Luna por estar en fase nueva, pudiera permitir ver algunos brillantes, informó este domingo Eddie Irizarry, de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

Se trata de las Cuadrántidas, llamadas así debido a que aparentan surgir de la antigua constelación Quadrante Muralis, ahora parte de la constelación “Bootes”.

No obstante, los meteoros pueden aparecer por cualquier parte del cielo, explicó Irizarry en una comunicación escrita.

Sobre cuándo debe ocurrir el máximo o pico de mayor actividad de las Cuadrántidas, algunos pronósticos sugieren de domingo para lunes, mientras otros sugieren de lunes para martes. La naturaleza dará la respuesta muy pronto y la única forma de saber será observando durante un tiempo razonable, tanto de domingo para lunes, así como de lunes para martes.

La mayor probabilidad de lograr ver algunos meteoros ocurre entre las 2:00 de la madrugada y 6:00 de la mañana, en ambas madrugadas, según la SAC. El evento se debe a que la Tierra está pasando por una estrecha zona de residuos del posible cometa fragmentado o asteroide 2003 EH1.

La entidad educativa indicó que, aunque las Cuadrántidas no son tan consistentes como las Gemínidas, no se puede descartar que se puedan ver algunos meteoros brillantes. La incertidumbre de la visibilidad de las Cuadrántidas se debe a que los residuos que las ocasionan están ubicados en un trayecto no tan amplio como ocurre con otras lluvias de meteoros. Aunque la Tierra pudiera pasar por esa área de partículas durante horas del día para nuestra zona, es probable ver algunos meteoros durante las dos noches.

Después de todo, a veces solo basta con ver uno o dos brillantes para quedar maravillado con estos eventos de la naturaleza. La SAC sugiere siempre observar de forma cómoda y con paciencia, para intentar ver los hermosos destellos de luz.