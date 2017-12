“Mi Navidad No Se Apaga” alcanza las primeras posiciones radiales (VIDEO)

SAN JUAN – A solo semanas de su estreno, el tema “Mi Navidad No Se Apaga” logró situarse en las primeras posiciones en la categoría Tropical Airplay de la Revista Billboard. El tema navideño fusiona los géneros de la salsa, la música autóctona puertorriqueña y el hip hop.

En el tema colaboran Víctor Manuelle, La Tribu de Abrante, y PJ Sin Suela”.

El pegajoso tema de Víctor Manuelle, La Tribu de Abrante y PJ Sin Suela se ha convertido en la canción oficial de estas navidades. La letra plasma la actitud perseverante del puertorriqueño ante el momento histórico que se vive en el País.

El junte musical fue gestionado por Víctor Manuelle, quien a su vez fungió como productor musical. “Mi Navidad No Se Apaga” es la primera colaboración del Sonero de la Juventud con Hiram Abrante, líder y vocalista de La Tribu de Abrante y PJ Sin Suela.

El tema transmite alegría y da ánimo a la familia puertorriqueña que tanto lo necesita para sobrellevar los cambios en la cotidianidad.

Víctor Manuelle destacó que “el puertorriqueño se las ingenia y en estos días más que nunca hay que buscarle el lado jocoso a las situaciones y mantener la alegría presente. El tema se compuso con el interés de que trascienda para futuras navidades como recordatorio especial de que el puertorriqueño no se deja vencer ante las adversidades y como relato de este momento histórico, como muchos dicen la vida después de María.”

Por su parte, Hiram Abrante, expresó “hay que dejarle saber al resto del mundo, como dice la canción que esta Navidad en mi Puerto Rico va a ser candela. No hay duda de que el boricua monta la diversión no importa qué y nuestro espíritu no se apaga.”

Mientras que PJ Sin Suela aseguró “como músicos nos place poder transmitir buenas vibras con temas como este, con el cual se podrán identificar y bailar al ritmo de la interesante fusión musical. Para mí es un honor poder colaborar con Víctor y La Tribu de Abrante.”

En cuanto al logro en la lista de Billboard, Víctor Manuelle comentó “esperamos que siga sonando no solo en Puerto Rico y Estados Unidos, sino en todo el mundo. ¡Hay que seguir poniendo a nuestra isla en el mapa!”.

En las redes sociales pueden ver un breve vídeo de la grabación en el estudio con los M&M’s® Rojo y Amarillo quienes también se unen a la celebración. Una serie de videos adicionales como parte de la colaboración con la marca podrán ser vistos en Youtube.

“Mi Navidad No Se Apaga” está disponible en Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon Music y Google Play.