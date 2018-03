Miles asisten a Race for the Cure 2018   

SAN JUAN – Susan G. Komen® Puerto Rico logró aglutinar miles de corredores, amigos y familiares en su histórica carrera Race for the Cure® , en unión a cientos de sobrevivientes que respondieron al modo de guerra Yo contra ti, inspiradas por el tema de Daddy Yankee para esta 13ra edición realizada el pasado domingo, 4 de marzo en los predios del Coliseo José Miguel Agrelot en Hato Rey.

“Estamos muy contentos con la respuesta que año tras año recibe nuestra carrera. Fue impresionante la gran participación de sobrevivientes, corredores y caminantes. El apoyo de sobre 25 celebridades, el Team WAPA y la presencia de Daddy Yankee hizo la tarde muy especial. Nuestro agradecimiento a todos por su significativo compromiso y en particular a quien le dedicamos esta 13ra carrera Race for the Cure® , a Jaime Mayol”, indicó Henry Cintrón, director de la carrera este año.

A las 11 de la mañana comenzaron las actividades en los predios del Coliseo con música, exhibiciones educativas, juegos, actividades para niños y presentaciones de varios artistas. La carrera salió a las 5 de la tarde con el tiro de salida realizado por vallista Javier Culson.

El primer lugar en la carrera lo obtuvo Erick Estrada López, de 26 años de Toa Alta, en un tiempo de 15:29 minutos. Erick también obtuvo el primer lugar en el 2014. La primera fémina en llegar fue Paola Ramos de 19 años de Aibonito, en 19:10 minutos.

Una vez más, el evento que celebra la vida de cada mujer diagnosticada con çáncer de seno y por quienes cada centavo recaudado se queda 100% en Puerto Rico, contó con la simpática animación de Tita Guerrero, Keylla Hernández y el locutor Látigo.

La entrenadora en salud Paola Díaz realizó calentamiento para las sobrevivientes. También la piloto de autos Glory Fernández, Normando Valentín, Ivonne Orsini, Kefrén Velázquez, Celimar Adames, Mónica Candelario, Alberto Carrión y Cuco Peña, estuvieron presentes con su mensaje de apoyo y entusiasmo a las sobrevivientes.

78 pueblos y un corazón, fue la consigna de Héctor Collazo, quien pintó una bandera rosada durante el evento en el área de jóvenes Teens for the Cure.

El evento que contó con una asistencia estimada de 10 mil personas, culminó con la presentación de límite 21.

Esta 13ra edición del Race for the Cure® de Susan G. Komen® Puerto Rico, presentó experiencias innovadoras en sus exhibiciones y programa.

“Nos enorgullece decir que 100% de los fondos recaudados se quedan en Puerto Rico para mejorar las condiciones sociales, culturales y financieras que impiden que las mujeres en la Isla reciban educación sobre el cáncer de seno, cuidados de la salud de los senos, atención médica y tratamientos de calidad’’, indicó Amarilis Reyes, directora ejecutiva de la organización en Puerto Rico.