Molesta directora escolar por visita sin avisar del DE en Vieques

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

VIEQUES – Sin aviso previo, ni coordinación con los directores de las escuelas de la isla municipio de Vieques, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández, llegó el jueves, 3 de septiembre, en conjunto con una representante de una organización sin fines de lucro, a entregar laptops en una de las seis escuelas que hay en el municipio. La directora de la escuela superior Germán Rieckehoff, Carmen Delerme, denunció a este medio que se enteró de la visita del secretario, tras una comunicación con el alcalde Víctor Emeric.

“Nos enteramos de que llegó el Secretario de Educación, con un vagón lleno de computadoras usadas, porque el alcalde (de Vieques) me llamó a preguntarme si yo sabía algo y le dije que nadie sabía nada. No se nos anunció de la entrega, tampoco se coordinó para que los estudiantes buscaran sus computadoras; no se nos orientó sobre cuál era el plan para Vieques y Culebra en medio de toda esta situación, sino que fueron a la escuela intermedia 20 de septiembre y entregaron las computadoras a la directora de esa escuela”, explicó Delerme.

La líder escolar asegura que la molestia no viene porque entregaron las computadoras usadas en otra escuela, sino que les incomoda la forma en la que el DE ha trabajado la situación durante esta pandemia del COVID-19, especialmente con la comunidad escolar en Vieques. “Nosotros, en mi escuela, tenemos 260 estudiantes que necesitan esas computadoras para poder tomar sus clases a distancia, por todo esto del COVID-19, y no hemos recibido nada”, reiteró.

Delerme denunció, también, que desde el comienzo de clases están “esperando los módulos que el DE dijo que enviaría a las escuelas y no los han enviado y nosotros en las escuelas hemos tenido que improvisar”.

La directora, quien se mantiene activa desde las instalaciones de la escuela superior, dijo que muchos de sus estudiantes han tenido problemas con las clases virtuales, debido a que no cuentan con internet en sus hogares.