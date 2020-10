Mujer denuncia acto sexual en playa de Loíza

LOÍZA – En la mañana del miércoles, 14 de octubre, ocurrió un incidente en la playa conocida como La Pocita en Piñones, en la carretera PR-187, en el municipio de Loíza, donde una joven estaba paseando con su mascota por la arena y encontraron a un hombre realizando un acto sexual, entre las palmeras y arbustos de uvas playeras.

“Todo estaba bello hasta que mi perro descubrió a un hombre masturbándose tras las uvas playeras, espero que le hayamos pasmados su asquerosidad del susto”, mencionó la joven empresaria en su cuenta de redes sociales.

La situación incomodó mucho a la fémina a tal nivel que decidió compartir lo acontecido a modo de alertar a otras mujeres sobre lo que le sucedió en la playa y dejar saber lo frustrada que se siente al no sentirse segura saliendo sola.

“Vine con mi perro a la playa, porque no me atrevía a venir sola. No quiero vivir así de verdad. No quiero tener miedo a poder hacer cosas sola. Hoy quería soltar, despejarme, respirar tranquila y de pronto me dio más ansiedad y coraje. Necesitamos una mejor educación e inculcar mejores valores”, aseguró la mujer, a quien hemos reservado su nombre.

Según detalló, en la playa había varias familias disfrutando del lugar cuando descubrieron al sujeto masturbándose entre las uvas playeras.