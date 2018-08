Mujeres Empoderadas se unen a la Primera Dama

SAN JUAN – La primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, agradeció hoy que sobre una veintena de mujeres exitosas aceptaron su invitación a formar parte de la iniciativa “Regreso a Clases con Fortaleza Para Ti”, la cual busca que ningún niño se quede sin sus materiales necesarios ante el inicio de un nuevo año escolar.

Sobre veinte puertorriqueñas aceptan invitación de Beatriz Rosselló para iniciativa del Regreso a Clases”.

Las damas, que representan diferentes sectores de la sociedad y el ámbito profesional, fueron seleccionadas como ejemplo de empoderamiento a seguir por nuestra juventud. La mismas han tenido la tarea de, junto al gobernador Ricardo Rosselló y la primera dama, hacerle entrega a niños de mochilas con efectos escolares.

“Le agradezco enormemente a este grupo de mujeres con una trayectoria de vida exitosa, a las cuales admiramos, respetamos y queremos mucho. Nuestro deseo es que todos los niños y niñas de Puerto Rico vean cómo estas mujeres luchadoras lograron sus sueños y que todos podemos lograrlo si estudiamos y nos lo proponemos”, expresó Beatriz Rosselló.

Dentro del grupo de mujeres que unieron al llamado de la primera dama y que están participando en la repartición de útiles escolares se encuentran las cantantes Ednita Nazario, Melina León y Yaire, la deportista Adriana Díaz, la comisionada residente Jenniffer González, la meteoróloga Ada Monzón, la arquitecto Astrid Díaz, las actriz Adamari López, la alcaldesa de Gurabo Rosachely Rivera, las animadoras Angelique “La Burbu” Burgos y Jailene Cintrón, la pastora Omayra Font, la excirujano general de los Estados Unidos Dra. Antonia Novello Coello, la coreógrafa Juliana Ortíz y las empresarias Luvian Rodríguez, Hilda Arias y Sandra Torres.

Otras de las emprendedoras que forman parte de la iniciativa, pero que no pudieron asistir a la entrega por compromisos previos lo son la ex gobernadora Sila Calderón, la meteoróloga Deborah Martorell, la actriz Karla Monroig, las animadoras Dagmar Rivera y Yizette Cifredo y la ex Miss Mundo Wilnelia Merced.

“El año pasado tuve el privilegio de poder contar con las ex Primeras Damas de Puerto Rico en esta iniciativa tan hermosa y en este segundo año me honra contar con mujeres tan valientes y comprometidas con los niños de Puerto Rico”, concluyó la primera dama.

La entrega de materiales comenzó ayer jueves, 2 de agosto en los pueblos de Guánica, Guayama, Gurabo y Canóvanas. Hoy continúa en la Casa Alcaldía de Aguadilla, en el Coliseo Antonio Barceló de Toa Baja, en el Parque Pasivo Janet González de Florida, en el Coliseo Jesús Tito Colón de Orocovis y en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

El cierre del evento será mañana sábado, 4 de agosto de 9:00a.m. a 12:00p.m. en la Plaza Pública de Vieques y en la Cancha Juan De la Cruz de Culebra.