Municipio de Carolina abre dos refugios

CAROLINA – Ante las lluvias que se esperan continúen reportándose en la Isla ante el paso cercano de la tormenta Grace, el alcalde de Carolina abrió dos refugios en la ciudad. Los refugios abiertos para atender a los ciudadanos son: la escuela María T. Serrano, en la urbanización Villa Fontana y la escuela Jesús T. Piñero, en Carruzos.

“Gracias a Dios el impacto de la tormenta parece ser mucho menos del que inicialmente esperábamos, pero, aun así, se espera que continúe lloviendo para nuestra zona por lo que existe una alerta por inundaciones. Hemos abierto estos dos refugios para aquellas personas que entiendan se encuentran en un lugar de riesgo, puedan albergarse de forma segura en lo que mejoran las condiciones del tiempo”, explicó el Primer Ejecutivo de Carolina, José Carlos Aponte.

El alcalde hizo un llamado a las familias que viven en zonas inundables a refugiarse con tiempo y así evitar poner su vida en peligro o la vida de los respondedores llamados a atender la emergencia.

Actualmente, las brigadas municipales se encuentran haciendo un recogido especial de basura y escombros, ya que se ha reportado un aumento significativo en la disposición de materiales en las comunidades. Brigadas de la zona rural están limpiando y recogiendo escombros en los principales caminos municipales, mientras que en el centro urbano se está recogiendo basura y escombros en las comunidades.

“Nuevamente le pedimos a nuestra gente que no saque la basura a la calle. Lamentablemente muchos ciudadanos han tirado afuera objetos que ya no utilizan, basura y escombros; pedimos prudencia y cooperación con esto ante las deterioradas condiciones del tiempo. Se comprende que hay que limpiar los alrededores del hogar, pero ahora no es el momento porque esta basura y escombros es arrastrada por la lluvia entorpeciendo el sistema pluvial. Si se tapan las alcantarillas, vamos a tener inundaciones y eso puede causar serios daños”, explicó el alcalde.

Las dependencias de seguridad y servicios especiales se mantienen trabajando para poder prestar la ayuda que pueda ser necesaria durante el paso cercano de la tormenta Grace.

“Seguimos monitoreando las condiciones de nuestras calles para poder mitigar los daños que pueda causar la tormenta. Es importante que los carolinenses se mantengan informados sobre el comportamiento de este fenómeno y en la medida que les sea posible se queden en un lugar seguro en lo que pasan las lluvias”, concluyó el alcalde.