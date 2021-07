Municipio de Carolina recesará labores administrativas el 26 y 27 de julio

Municipio de Carolina. (Foto/Suministrada)

CAROLINA – El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, anunció el receso de sus funciones administrativas durante el lunes 26 y martes 27 de julio en conmemoración de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el natalicio de José Celso Barbosa. El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte explicó que las funciones esenciales continuarán brindando servicio.

El recogido de basura doméstica, reciclaje y escombros trabajarán en sus rutas y horario regular. Como de costumbre, se solicita a los ciudadanos a que coloquen sus desperdicios la noche antes del día de su ruta de recogido asignada.

El Balneario de Carolina estará abierto de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Los parques Aquasol (Balneario, Parque Julia de Burgos y Barrazas) tendrán un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El Distrito Cultural abrirá sus Museos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. El Museo del Niño permanecerá cerrado para poder atender los campamentos de verano con los protocolos requeridos por la pandemia.

“El receso no aplica a los departamentos que trabajan con la seguridad y protección de los ciudadanos como la Policía Municipal de Carolina, Manejo de Emergencias, Oficina de Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual y el Cuerpo de Bomberos Municipal, quienes estarán prestando servicios en pleno cumpliendo con el plan estratégico de seguridad de la Ciudad.”, expresó el alcalde.

Las oficinas de la Alcaldía, las bibliotecas, los centros de cuidado diurno y el Sistema Intermodal de Transportación Carolinenses (SITRAC) reanudarán labores el miércoles, 28 de julio.