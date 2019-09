406,000 LIBRAS DE BASURA EN SOLO TRES HORAS

CAROLINA – En un recorrido de apenas tres horas, el Departamento de Desperdicios Sólidos y Reciclaje del Municipio de Carolina recogió de las calles de la Ciudad unas 406,000 libras de basura equivalente a unas 203 toneladas de desperdicios sólidos y escombros. La alarmante cifra responde a basura puesta en las calles en la tarde y noche de ayer tras el anuncio del paso de la tormenta Karen por la Isla.

“Es preocupante que las personas hayan puesto en las calles una cantidad tan grande de basura. Esa conducta pone en peligro la seguridad ciudadana pues una vez inicien las fuertes lluvias- como se espera, la basura es arrastrada por el agua obstruyendo las alcantarillas y el flujo de la correntía. Si esto ocurre estamos provocando inundaciones y poniendo en riesgo la vida y propiedad de nuestra gente”, reclamó el alcalde carolinense, José Carlos Aponte.

Siete brigadas salieron temprano en la mañana a realizar un recorrido especial como medida de prevención para mitigar las fuertes inundaciones que se espera ocurran con la precipitación que trae la tormenta Karen; sin embargo, el esfuerzo resultó en un operativo de emergencia para atender el peligro que representó la gran cantidad de basura puesta en las calles de los sectores residenciales.

El recorrido de escombros y material voluminoso incluyó las comunidades de Buenaventura, Country Club, Jardines de Country Club, Laguna Gardens, Parque de Isla Verde, Rolling Hills, Sabana Gardens Villa Carolina 3, Vistamar, La Marina, Villa Caridad, Villa Justicia, Villa Esperanza y Buena Vista. El recorrido para recoger basura doméstica incluyó los sectores de Villa Fontana, Valle Arriba Heights, Villa Asturias, Villa Fontana Park, La Cerámica, Castellana Gardens, El Comandante, Sábana Abajo, Carrruzos, Canovanillas y Cambute.

“La experiencia nos enseñó que hay zonas que antes no eran propensas a inundación y, con el paso del huracán María, entonces vimos que se inundaron como nunca antes. Esta tormenta trae grandes cantidades de lluvia y no podemos poner en riesgo a nuestros ciudadanos, manejadores de emergencia y respondedores porque las personas sacaron a las calles desperdicios, escombros y material voluminoso de sus casas en pleno aviso de tormenta. Recomendamos que busque un lugar en su residencia donde mantener temporeramente sus desperdicios domésticos y les pedimos que no saque material voluminoso a la calle y mucho menos material vegetativo que pueda entorpecer el sistema pluvial. Una vez las condiciones del tiempo así lo permitan, estaremos realizando las rutas normales del recogido de reciclaje, basura doméstica y escombros”, añadió el alcalde.