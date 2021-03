Municipio de Ceiba construye hogar seguro a envejecientes

(Fotos/Suministradas)

CEIBA – Un grupo de empleados del Departamento de Obras Públicas del Municipio de Ceiba iniciaron la construcción de un hogar seguro para Don Cristóbal Colón y su esposa. El matrimonio vive en una maltrecha casita en madera que tiene como techo un toldo azul desde el paso del huracán María.

Don Cristóbal tiene 71 años y vive con su esposa, Sara I Sánchez, con quien lleva 34 años de matrimonio. Ambos tienen múltiples condiciones de salud, viven solos y no cuentan con ayuda de ningún familiar.

El matrimonio vive en una casita pequeña de madera, en el barrio La Paloma, la estructura sufrió los embates de los pasados huracanes Irma y María que agravaron las condiciones de la ya maltratada estructura. Desde entonces, su techo es un toldo azul, el deterioro de la maltrecha casita se puede observar desde afuera, la madera tiene agujeros, el piso está roto, desnivelado y no tiene techo, el mismo está cubierto por un toldo.

“Es muy triste ver las condiciones de esa casita y cómo viven Don Cristóbal y su esposa. Los conocí, estuve en su casa, son gente humilde con gran calor humano. Mientras yo esté aquí, en la alcaldía, no puedo permitir que ningún ceibeño viva en esas condiciones y si yo no tengo todos los recursos de inmediato, en el municipio, sepan que los voy a conseguir, porque con la calidad de vida de nuestra gente no se juega”, manifestó el alcalde.

Rivera Báez dijo que, supo de la situación de Don Cristóbal a través de un empleado que les pidió que revisaran un expediente que había en el municipio referente a una petición de ayuda que había hecho el envejeciente. El alcalde dijo que, al revisar el expediente, en la Oficina de la Primera Dama, pudieron constatar la necesidad de Don Cristóbal y añadió que les sorprendió que la petición de ayuda estaba en el municipio hacía siete años.

Al llegar a la casa de Don Cristóbal, el alcalde dijo que se percataron que el deterioro de la estructura no permitía reconstruirla. El municipio decidió construirles una nueva vivienda, segura, que le permita al matrimonio una mejor calidad de vida.

La nueva casa es construida por empleados municipales y el alcalde dijo que han recibido aportaciones de comercios para ayudar en la construcción. “Mi agradecimiento a los empleados del Departamento de Obras Públicas por su trabajo y al cariño de nuestro pueblo que siempre está dispuesto a colaborar”, manifestó el alcalde.

La nueva casa se construye en el mismo solar donde se ubica la actual estructura que pertenece a Don Cristóbal, según las proyecciones, en un mes, el matrimonio podrá mudarse a su nuevo hogar.