Municipio de Humacao anuncia proyecto de rehabilitación, construcción y mantenimiento de áreas en el pueblo

HUMACAO – Con una inversión inicial de $580,000.00 dólares, el Municipio Autónomo de Humacao anuncia que comenzará un proyecto para atender áreas verdes, reparación de encintados, tuberías para drenajes, mantenimientos de puentes entre otros.

En esta primera fase se comenzará las labores en la PR-60 Ave. Cruz Ortiz Stella, PR-908, PR-909, PR-906, PR-60 Urb. Los Sauces, PR-198 y en la Intersección PR-60, estos trabajos constarán de limpieza y pintura general a puentes estatales, limpieza en las áreas verdes, pintura a las isleta centrales, a las barreras en hormigón, iluminación a puentes existentes, donde haya facilidad eléctrica, además de prevención y mitigación de riesgos.

El pasado jueves, 20 de agosto de 2020, la Legislatura Municipal aprobó la Resolución Número 9, P.R., Número 7, Serie 2020-2021, para asignar la cantidad $580,000.00, destinados para la limpieza general de puentes y carreteras estatales.

“Los municipios estamos asumiendo la responsabilidad de mantener, limpiar, rehabilitar estructuras, áreas verdes pertenecientes al gobierno central, porque la calidad de vida de nuestros ciudadanos peligra por culpa de la ineficiencia existente en este gobierno de mantener sus carreteras, puentes y edificios que están en total abandono. Cómo, uno explica a los ciudadanos que el abandono de esa carretera le pertenece al gobierno central, a ellos, nuestros ciudadanos solo le importa que su ciudad esté limpia, con puentes transitables, con áreas y carreteras con buena iluminación, porque eso es parte de sentirse seguro como habitantes de una ciudad. No acepto las condiciones actuales de las carreteras estatales, puentes y encintados, si ellos no asumen su responsabilidad, seguiré señalándolos, pero nosotros, no nos quedaremos sentados esperando que tomen acción, mientras mi pueblo se deteriora por su falta de compromiso”, indicó en alcalde de Humacao, Luis Raúl Sánchez.