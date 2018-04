Municipio de Humacao continúa con su trabajo en favor del ambiente

HUMACAO –La pasada semana, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) le otorgó al Municipio Autónomo de Humacao y a su alcalde, Marcelo Trujillo Panisse, unos rótulos para ser ubicados en las rejillas pluviales de las áreas que están cubiertas bajo el Permiso Nacional para el Manejo de Aguas de Escorrentías (NPDES, por sus siglas en inglés); el cual es la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) encargada de supervisar y velar por su cumplimiento.

El Alcalde indicó que los rótulos tienen mensajes educativos que indican lo siguiente: No contamines llega a tu playa, No contamines llega al humedal y No contamines llega al Arrecife de Coral. Personal de la Unidad de Asuntos Ambientales, la Directora de la Oficina de Planificación y el Administrador Municipal Luis Raúl Sánchez, estuvieron presentes durante la instalación de los rótulos en varias áreas del centro urbano. Como parte de este permiso el Municipio debe velar por la protección del sistema pluvial y cuerpos de agua. El señor Raúl Santini, del DRNA, mencionó que recibió unos fondos de la NOAA para la adquisición de estos rótulos y está coordinando con los municipios la ubicación de los mismos en las áreas cobijadas por el Permiso NPDES. La fase educativa es un requisito del permiso.

“Este tipo de iniciativas de gran importancia, permitirá educar y orientar a la ciudadana para evitar que contaminantes como aceites, cemento, pintura, entre otros entren en contacto al sistema pluvial y posteriormente contaminen nuestros valiosos cuerpos de agua” dijo Trujillo Panisse.

Más información en Unidad de Asuntos Ambientales de la Oficina de Planificación al (787) 852-2000, en la página de facebook del Municipio Autónomo de Humacao: https://www.facebook.com/MunicipioAutonomodeHumacao o en Twitter: https://twitter.com/AlcaldeHumMTP