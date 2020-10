Municipio de Humacao estrena Drive In Autocine el próximo fin de semana

HUMACAO – El alcalde del Municipio Autónomo de Humacao, Luis Raúl Sánchez Hernández informó que el viernes 23 de octubre debuta el primer Drive In Auto Cine, en el estacionamiento del Centro de Bellas Artes Aguedo Mojica Marrero, a partir de las 6:00 de la tarde. Por lo que invita a todas las familias humacaeñas a disfrutar de esta actividad. De igual manera habrá funciones el sábado 24, el viernes 30 y sábado 31 de octubre a la misma hora. Posteriormente se informará de las siguientes 4 fechas, en el mes noviembre. La entrada y el popcorn son totalmente gratis para todos los ciudadanos. Incluye varias sorpresas.

Sánchez Hernández explicó que el viernes 23 se proyectará la película “Bad Boys For Life”, el sábado 24, “Sonic The Hedgehog”, el viernes 30, “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” y el sábado 31, “Coco”. Habrá un quiosco con un menú variado para venta, como en el cine. No se tendrán que bajar de sus vehículos para recibir alimentos y realizar los correspondientes pagos. Todo este evento está a cargo de la compañía CINE PATIO LLC, con toda la experiencia y los equipos necesarios.

“Esta actividad es una alternativa de sana diversión para las familias de Humacao ante los momentos difíciles que vivimos. Se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para que sea una actividad segura para todos. No permitiremos la entrada de gente caminando, solo habrá accesos en los autos. El espacio es limitado para 175 vehículos por noche y entraran por orden de llegada 30 minutos antes de la función”, expresó el alcalde.

Para obtener su pase deben comunicarse con la Oficina de Asuntos de la Juventud, en horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, al (787) 852-3066, extensiones 3095, 3096, 3094 0 3097.