Municipio de Luquillo anuncia el comienzo de inscripciones para la Carrera Malelo en modalidad virtual

LUQUILLO – En lo que ya se concibe como una experiencia única y novel, la Administración Municipal de Luquillo anunció el inicio del proceso de inscripción para los competidores de la tan esperada Carrera Malelo Virtual, del 12 de marzo al 3 de abril.

“La pandemia del COVID 19, ha hecho que la Administración Municipal de Luquillo y Caminemos Inc. hagan uso de su ingenio para, de manera virtual, celebrar un evento deportivo y recreacional que este año observa su cuadragésima edición. Este maratón, tan esperado por todas las familias luquillenses y que da renombre a nuestra ciudad, dentro y fuera de la isla, cuenta nuevamente con el endoso de nuestra administración para hacer del 4 al 11 de abril, una experiencia maratónica sin precedentes. Dentro esta fecha, tendrán para realizar en un solo día el Maratón Malelo, ya sea corriendo o caminando, según se haya inscrito.”, destacó el alcalde de Luquillo, Jesús, “Jerry” Márquez Rodríguez.

El costo de inscripción es de quince dólares ($15.00), de los cuales cinco dólares ($5.00) de cada inscripción, serán donados al Christian School and Chapel for the Deaf de Luquillo (escuela para sordos). Quienes resulten entre las primeras 200 participantes en inscribirse para caminar o correr el evento, recibirán una medalla y camiseta conmemorativa. Los detalles del desarrollo de la carrera de manera virtual se darán a conocer próximamente en conferencia de prensa el 3 de abril.

Información adicional sobre el proceso de inscripción puede ser obtenida desde el 12 de marzo, a través de las páginas de Facebook del Maratón Malelo (@carreramaratonmalelo) y del Municipio de Luquillo (@luquillopr). También se puede comunicar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Luquillo, con el número de teléfono 787-889-2525, extensión 804.