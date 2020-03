Municipio de Luquillo verifica medidas de salud en sus comercios e intervienen en las playas 

LUQUILLO – La Oficina para el Manejo de Emergencia de Luquillo, Seguridad Municipal y Policía Estatal, intervinieron con las personas que se aglomeraron en las playas y comercios, en los primeros días de ser decretado el toque de queda. El personal orientó y removió a los allí presentes, cumpliendo con la Orden Ejecutiva 2020-023. Actualmente, continúan monitoreando las playas y se estará multando y/o arrestando, a los que no cumplan con la orden establecida por el Gobierno Estatal. Adicional, han estado verificando que los establecimientos de comida no tengan clientes dentro del negocio, pero que puedan seguir operando y ofreciendo el servicio de “delivery” y/o “carryout”, con las medidas de protección. Que las farmacias y el supermercado de Luquillo, cumplan con un control de personas tanto dentro, como fuera, respetando las medidas sanitarias y de distancia social. También se está activando diariamente el Sistema de Alarma a las 9:00 p. m., para anunciar a los ciudadanos de Luquillo el comienzo del toque de queda.

“Los ciudadanos están más conscientes y respetando las medidas establecidas. Ya no estamos encontrando personas en las playas y no se están aglomerando fuera de los negocios. Le solicito a las personas de edad avanzada que no se expongan, ya que son los más vulnerables y que envíen hacer compras a los adultos más jóvenes de la familia. Por nuestra parte, el Jardín de Envejecientes Pablo Suarez, no está recibiendo participantes, pero se les está entregando los servicios de alimento al hogar. Sigamos las normas para poder erradicar esta pandemia del COVID-19”, dijo Jesús Márquez Rodríguez, alcalde.

Por otra parte, los servicios de desperdicios sólidos no se verán afectados. Sin embargo, le pedimos a los residentes que no saquen escombros a la calle, el personal de Obras Publicas Municipal no se encuentra laborando. El sacar los escombros en estos momentos, puede generar un problema mayor. Esperamos la cooperación

Si tiene algún síntoma de tos, fiebre, cansancio y dificultad para respirar, puede comunicarse con el CDT de Luquillo para una consulta antes de asistir a un hospital, para evitar un contagio o propagación, a los siguientes números: 787-500-7752, 7753, 7754 y 7755. La Oficina para el Manejo de Emergencia de Luquillo (OMME) también está disponible en el 787- 889-3193.