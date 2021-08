Municipio de Naguabo realizará limpieza de la desembocadura del Río Santiago

NAGUABO – La alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, anunció que los trabajos de limpieza y dragado de la desembocadura del Río Santiago al lado de la Urbanización Tropical Beach y el comercio cercano inician hoy lunes; una urbanización y comerciantes que han venido sufriendo las consecuencias de las inundaciones que tienen lugar como resultado de la acumulación de sedimento y material vegetativo en dicho cuerpo de agua.

“Desde mis inicios en la administración he estado preocupada e inquieta por la vida y seguridad de nuestros vecinos y comerciantes; a la misma vez escuchando y atendiendo su intranquilidad, hemos hecho las gestiones necesarias para alquilar una Excavadora Anfibia, equipo pesado que se hace necesario para llevar a cabo las labores de limpieza y dragado. Nuestras gestiones iniciales con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, no dieron resultado, esto debido a la información brindada por ellos al momento no cuentan con este equipo especial, según ellos el mismo se encuentra en reparaciones hace algún tiempo. Además, realicé gestiones con la Guardia Nacional; estas tampoco dieron resultados; razón por la cual tomamos la decisión de tramitar y coordinar el alquiler de esta máquina especializada a una compañía privada”, explicó la alcaldesa naguabeña.

La continua acumulación de sedimento y material vegetativo, producto del arrastre de las escorrentías, ha limitado el apropiado flujo del agua y ha generado preocupación de que ocurran las inundaciones que tanto les afecta a los vecinos como de igual manera a los comerciantes; que pone en alto riesgo principalmente sus vidas, propiedades y pertenencias. Una vez se realicen las labores de remoción de sedimento, material vegetativo acumulado y se haga la limpieza total de la desembocadura, quedará mitigado el presente problema de vida y seguridad.

“Para lograr el alquiler de la maquinaria, el Municipio Autónomo de Naguabo realizó una inversión que sobrepasa los $23,000 dólares y también hemos asumido la responsabilidad de gestionar los permisos de impacto ambiental ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”. Como primera ejecutiva y a nombre de todos los naguabeños agradecemos a nuestra senadora del Distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, la aceptación de la petición de la alcaldesa para otorgar el desembolso de esta inversión” , precisó Rosario Pagán.