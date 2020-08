Municipio de San Juan activa COE ante proximidad de tormenta Laura

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, activó ayer tarde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ante el posible paso de la tormenta Laura en el área de Puerto Rico por lo que activó 404 empleados municipales para atender la emergencia.

“Ante la posibilidad del paso de la tormenta Laura por el área de Puerto Rico, activé el Centro de Operaciones de Emergencias y a partir de esta noche a las 10:00 pm estarán abiertos los refugios: El Gandul, para personas sin hogar, y el Centro de Servicios Múltiples Barrio Obrero 1 para los residentes de ese sector. Además, desde mañana sábado a las 6:00 am estarán abiertos los refugios de Campo Alegre para las personas sin hogar, The School of San Juan para familias y el Coliseíto Pedrín Zorrilla donde también se establece el centro de nuestras operaciones”, destacó la Primera Ejecutiva de San Juan en un comunicado de prensa.

Carmen Yulín indicó que “tenemos activados un total de 404 empleados municipales trabajando directamente en la emergencia que se distribuyen de la siguiente manera: 164 policías municipales; 110 empleados de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias; 60 empleados del Departamento de Desarrollo Social; y 70 empleados de Obras Públicas Municipal para trabajos de mitigación y recogido de escombros”.

Asimismo, explicó que “este no es el momento para sacar escombros ni basura porque pudieran obstruir las alcantarillas o convertirse en proyectiles. Tampoco deben aventurarse a cruzar cuerpos de agua ni carreteras inundadas. De surgir alguna emergencia relacionada con la tormenta favor de llamar al787-480-2222”.

Por otro lado, Carmen Yulín dijo que “si usted comienza a sentir síntomas severos de COVID-19 (tos severa, dificultad respiratoria, fiebre alta), debe ir a la sala de emergencias del Hospital Municipal. De lo contrario, debe permanecer en su casa haciendo uso de la mascarilla todo el tiempo, hasta que pase el evento”.

Firma Orden Ejecutiva

La Alcaldesa dijo que “para atender todo lo relacionado al paso de la tormenta tropical firmó una Orden Ejecutiva para autorizar la adquisición de bienes y servicios de manera expedita para garantizar la prestación de servicios esenciales y el funcionamiento de las instalaciones municipales”.

Sistema de Salud Municipal

Todos los Centros de Diagnóstico y Tratamiento se mantienen abiertos con excepción del de San José, el de Puerta de Tierra y el dispensario de La Perla. El Hospital Municipal de San Juan y el resto de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento trabajarán en horario regular y están preparados con agua de beber, medicamentos y material médico quirúrgico suficiente para 1 mes y cuentan con cisterna y generadores de energía eléctrica. La clínica VIDA y Transalud adelantaron hoy los medicamentos correspondientes a sábado y domingo.

Centros de Transformación Ciudadana Comunitaria (CTCC)

Los CTCC de Las Curías, Playita, Quebrada Arenas, Puerto Nuevo y el de la Escuela Goyco en la Calle Loíza están listos con equipo médico, alimentos, agua de beber, cisternas de agua y placas solares. Según anunciado, estos centros están equipados con sierras, hachas, rastrillos, cepillos, filtros de agua, estufas, neveras para guardar medicamentos y lecha materna, duchas, en fin, todo lo que se necesita para brindar ayuda de primera mano en lo que el Municipio puede llegar. Estas son las comunidades que durante la emergencia del huracán María más se vieron afectadas.

939-CONTIGO

La línea telefónica 939-CONTIGO continuará operando durante la emergencia para atender a víctimas de violencia de género. Esta es una línea de apoyo, orientación y coordinación de servicios para personas que hayan experimentado o estén experimentando violencia doméstica o violencia sexual.