Municipio de Trujillo Alto comienza su reapertura escalonada

TRUJILLO ALTO – El alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto, Hon. José Luis Cruz, anuncia que a partir del lunes, 15 de junio de 2020, comenzará con una reapertura escalonada de dependencias municipales para continuar brindando servicios a la ciudadanía bajo un horario de cinco horas, aproximadamente entre 8:30am a 1:30pm y mediante un sistema de citas coordinadas vía telefónica a través del (787) 761-0172.

Las dependencias incluidas en esta primera fase de reapertura son: Finanzas, Servicios a la Comunidad, Legislatura Municipal, Planificación y Ordenamiento Territorial, Auditoría Interna, Administración de Instalaciones Recreativas, Recursos Humanos, Desarrollo Comunal y Secretaría Municipal.

Estas, se unen a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, Obras Públicas, Control Ambiental, Policía Municipal y el Cementerio, que no han cesado sus labores durante la emergencia.

“Para esta reapertura hemos creado un protocolo de salud y seguridad laboral ante el COVID-19, junto a profesionales especialistas en el campo para garantizar la protección de nuestros empleados y ciudadanos. El mismo, ha sido discutido con el personal a través de reuniones y videos informativos para poco a poco incorporar todas las labores bajo la nueva realidad que enfrentamos”, expresó el Primer Ejecutivo Municipal.

Por su parte, Cruz detalló que la Oficina de Ingresos Municipales (patentes, IVU y CRIM) adscrita al Departamento de Finanzas, tendrá disponible el pago en línea través de www.trujilloalto.pry que el periodo para radicar la planilla mensual del IVU de abril se extenderá hasta el 22 de junio y la de mayo, hasta el 20 de julio. A su vez, la Declaración de Volumen de Negocio será hasta el 22 de julio, igual que la solicitud de prórroga para la Radicación de la Declaración de Volumen de Negocio. La Planilla de Propiedad Mueble (CRIM) se extenderá hasta el 1 de agosto. De necesitar más información se pueden comunicar a la extensión 2034 o a los siguientes correos electrónicos: patentes@ trujilloalto.gov.pr , ivu@ trujilloalto.gov.pr o finanzas@ trujilloalto.gov.pr .

A su vez, la Oficina de Servicios a la Comunidad continuará ofreciendo sus servicios de ayudas al ciudadano y programa de materiales de construcción; los interesados se pueden comunicar a la extensión 2728 o al correo electrónico serviciosalacomuni dad@trujilloalto.gov.pr . Para contactar a la Legislatura Municipal, la extensión es la 2115 y el correo electrónico es legislatura@trujilloalto. gov.pr .

El alcalde explicó que se le está realizando la prueba de COVID-19 a todos los empleados municipales en NeoMed Center (CDT de Trujillo Alto) y que aquel empleado que salga positivo a la prueba, no puede reintegrarse a sus labores hasta tanto no cumpla con unos requisitos establecidos en protocolo de seguridad laboral. También, se les está entregando un kit de protección con mascarilla, guantes y desinfectante de manos. Además, añadió que se le tomará la temperatura a todos los empleados y visitantes al entrar a las instalaciones del municipio y que se colocarán alfombras con un líquido especial desinfectante en las entradas de los edificios. También han dotado a todas las oficinas con acrílicos de seguridad, rotulación en todas las áreas con las reglas de protección, incluyendo gráficas en el piso para fomentar el distanciamiento social. Por otro lado, informó que adquirieron cabinas para realizar diversos trámites o entrega de documentos, para que de esta manera el ciudadano pueda realizar sus gestiones de forma rápida y no tenga que permanecer mucho tiempo en las instalaciones. Además, se orientó a todo el personal de mantenimiento sobre las nuevas guías de limpieza que serán más rigurosas y constantes.

De otra parte, indicó que la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial atenderá querellas o radicación de proyectos con cita previa solicitada a la extensión 2174. De igual forma, la Oficina de Auditoría Interna tendrá disponible la extensión 2165 y para querellas, el correo electrónico es querellas@trujilloalto.gov. pr .

Para la recalendarización de actividades en instalaciones municipales u otra información, se pueden comunicar con la Administración de Instalaciones Recreativas a la extensión 2189 o a través del instalacionesrecreativas@ trujilloalto.gov.pr .

Por otro lado, la Oficina de Asuntos Legales comenzará a atender vistas administrativas del Código de Orden Público y otros servicios a partir del 22 de junio; para solicitar una cita pude escribir a legales@trujilloalto.gov.pro llamar a la extensión 2073. Mientras, los servicios de la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI) como asistencia en la búsqueda de empleo y talleres virtuales se mantendrán remoto. Los interesados en los servicios pueden llamar al (787) 283-0845 o escribir a trujilloalto@amsipr.com. Igualmente, los servicios de la Escuela de las Artes y Tu-Tec se continuarán ofreciendo de forma virtual.

Se exhorta a la comunidad que de necesitar servicios, se comunique previamente al cuadro telefónico o a los respectivos correos electrónicos, para así establecer el día de la cita. Así mismo, es requerido a todo visitante el uso de mascarilla todo el tiempo y evitar llevar acompañantes.