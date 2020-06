Municipio de Trujillo Alto entregará 60,000 almuerzos gratuitos a niños y jóvenes en el mes de julio

TRUJILLO ALTO – El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, anuncia que extenderá hasta el 31 de julio de 2020 la iniciativa designada como Acción Solidaria, para así continuar brindando libre de costo alrededor de 2,600 almuerzos diarios para niños y jóvenes de 1 a 18 años residentes de dicho municipio. El programa cuenta con ocho centros de distribución bajo la modalidad de servicarro y está disponible de lunes a viernes con la colaboración de la Autoridad de Alimentos Independiente del Colegio Santa Cruz y el Departamento de Educación.

“Desde que comenzamos a ofrecer el servicio de alimentos el pasado 11 de mayo, nos dimos cuenta de la gran necesidad de brindar el mismo. El programa culminaba en junio, pero decidimos extenderlo hasta el 31 de julio para beneficio de nuestras familias trujillanas. Solo vamos a realizar algunos cambios en varios puntos de distribución para darle prioridad a las áreas con mayor demanda”, enfatizó el Primer Ejecutivo Municipal.

Las comidas calientes, completas y nutritivas se entregarán en los siguientes puntos de distribución: Colegio Santa Cruz en el Barrio Pueblo (12:00pm), Escuela José F. Díaz en el Barrio Carraízo (11:45am), Complejo de Seguridad Pública en el Barrio Cuevas (11:00 am), calle 2 frente al Colmado Martínez en el Barrio Saint Just (11:30 am), parque de pelota del Barrio La Gloria (11:00am), Capilla Católica Nuestra Señora de la Providencia en el Barrio Dos Bocas (12:00pm), centro comunal de Parcelas Ramón T. Colón en el Barrio Quebrada Negrito (12:00 pm) y en la Capilla Ermita del Espíritu Santo en el Barrio Quebrada Negrito (11:30am)

“Las entregas seguirán en la modalidad de servicarro y cada persona deberá tener su mascarilla puesta y no se entregarán almuerzos a transeúntes”, concluyó el alcalde.