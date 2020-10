Municipios del Noreste reciben sus notas de salud fiscal

CAROLINA – Por sexta ocasión, la organización ABRE Puerto Rico publicó el índice de salud fiscal de los municipios de Puerto Rico. El índice utiliza trece (13) indicadores con información derivada de los estados financieros auditados. Durante la última publicación de noviembre 2019, unos seis (6) municipios fallaron en entregar sus estados a tiempo, y, por ende, no formaron parte del índice. Este año, según el reporte, siete (7) municipios no entregaron la información y no forman parte de esta edición.

45% de los municipios tuvieron un exceso de gastos en su fondo general (déficit).

27% de los municipios disminuyeron sus activos netos durante el 2019.

17% de los municipios disminuyeron su balance en su fondo general.

37% de los municipios tienen un balance negativo en su fondo general.

41% de los municipios reciben más del 40% de sus ingresos del fondo del gobierno central.

“El índice de salud fiscal debe ser una herramienta para que el ciudadano pueda evaluar las finanzas de su municipio y el desempeño de su alcalde. Esperamos que nuestro índice cree conciencia, tanto en los ciudadanos como en el gobierno estatal, y que, en algún momento, pueda servir de disuasivo para el mal manejo de las finanzas municipales”, reza el comunicado de prensa.

Aquí las notas de los municipios del área noreste:

A

Fajardo

Culebra

Naguabo

Humacao

C

Carolina

San Juan

Trujillo Alto

D

Canóvanas

Luquillo

F

Ceiba

Río Grande

Loíza

Vieques – N/A