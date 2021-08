Naguabo mantuvo el control de la emergencia provocada por la depresión tropical Grace

(Foto/Suministrada)

NAGUABO – El puntual cumplimiento de los planes de trabajo elaborados con el fin de enfrentar los retos que trae consigo la temporada de huracanes, ha sido la clave para lograr superar exitosamente los retos presentados ante el paso de Fred y Grace en Naguabo.

Para la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, el ejercicio preparativo para ambos fenómenos fue positivo porque ayudaron a examinar los planes elaborados para la entrada de algún fenómeno atmosférico a la Isla.

“Hay que reconocer la labor realizada por nuestro equipo de trabajo, durante el paso de las tormentas Fred y Grace que aunque no entraron a Puerto Rico, trajeron consigo lluvias, que provocaron deslizamientos de terrenos. Nuestro personal cumplió puntualmente con el Plan de Trabajo establecido y con las directrices impartidas desde nuestro de Centro de Operaciones de Emergencia (COE)”, indicó la alcaldesa naguabeña.

Cada día comenzó con el repaso de los planes de emergencia ya puesta en práctica un efectivo programa de comunicación con los ciudadanos del pueblo de Naguabo a través de los medios sociales donde se les exhortaba al cumplimiento de las medidas de seguridad, mantenerse en sus hogares y actuar asertivamente ante cualquier emergencia que se presentara. Además, se publicaron cada uno de los boletines oficiales emitidos por el Negociado del Tiempo.

Una vez se organizaron los trabajos en el COE en el día de ayer, la alcaldesa y el personal de emergencias recorrieron las diferentes localidades donde el historial evidenciaba que podría surgir algún tipo de problema para asegurarse que las medidas de mitigación o prevención estaban establecidas. En esta ocasión los esenciales servicios de agua y energía eléctrica no presentaron mayores dificultades.

En el transcurso de la jornada se atendió la situación de emergencia generada por el accidente sufrido por un ciudadano mientras buscaba protección para su caballo. El ciudadano sufrió una caída y recibió serias lesiones. Este fue rescatado y atendido prontamente por personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y fue traslado a facilidades médicas donde recibió tratamiento.

Ante las fuertes lluvias que experimentó toda la región, el Río Blanco se salió de su cauce en el Sector La Pitina, en la Carretera PR # 31 en el Km. 7.5 , situación que también pudo ser atendida estableciéndose las medidas de seguridad apropiadas para estos casos.

Temprano en la mañana de hoy la alcaldesa, junto al personal de su Equipo de Trabajo, repasaron las labores realizadas durante la emergencia, asegurándose que la ciudadanía podría retornar, sin mayores problemas a la normalidad.

“Agradeciendo a nuestro Dios Todopoderoso porque no tenemos daños mayores, ni pérdidas significativas que tengamos que lamentar, reconociendo la labor de nuestro valioso Equipo de Trabajo y a todos los que pusieron su granito de arena para enfrentar los embates de la naturaleza en esta ocasión, no podemos menos que reconocer el civismo de nuestro pueblo, hacer votos porque la situación no se repita y disponernos a continuar, disciplinadamente, haciendo el trabajo de planificación que tan buenos resultados nos rindió en esta ocasión”, concluyó Rosario Pagán.