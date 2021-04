Naguabo tiene disponible tratamiento monoclonales contra el COVID-19 

NAGUABO – La alcaldesa del municipio autónomo de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, anunció la llegada del tratamiento de los anticuerpos monoclonales contra el COVID-19, finalmente lo tendrán disponible en su municipio desde el Naguabo Medical Mall. Cabe destacar que se convierten en el primer pueblo del área este de la Isla en tener el medicamento.

“Después de ponderar y gestionar la aprobación para la administración, lo conseguimos. Desde que asumí mi posición como alcaldesa siempre me he propuesto luchar para que nuestra gente no le haga falta nada. En este caso y en medio de la crisis de salud que enfrentamos, me queda la satisfacción de que pudimos conseguir el medicamento”, expresó la alcaldesa.

Es pertinente explicar que los anticuerpos monoclonales, son un tratamiento que ha demostrado ser sumamente efectivo tratando al paciente positivo al COVID-19, de manera tal que el paciente no tenga que llegar al punto de requerir una hospitalización.

“Nuestra meta con este tratamiento, el cual se administra de forma intravenosa por espacio de una hora, es evitar complicaciones de la enfermedad y así evitar las hospitalizaciones. Al momento estaremos trabajando mano a mano con el programa de rastreo de nuestro municipio, para identificar aquellos naguabeños positivos a Covid19 y y trabajar su cualificación”, dijo la alcaldesa.

Entre los requisitos para poder obtener el tratamiento se encuentra haber sido diagnosticado bajo el Centro de Investigación y Rastreo del municipio autónomo de Naguabo en donde se evaluarán los criterios de elegibilidad por medio de una entrevista y si es elegible se le realizará el referido para que se le administre la infusión.

“Tengo que destacar que nada de esto sería posible sin el apoyo del Dr. Harry Negrón del CDT de Naguabo Medical Mall, quien nos ayudó en la gestión de conseguir el medicamento y me explicó todo lo relacionado al mismo. Es importante dejarles saber, que este tratamiento puede tomar en administrarse una hora y que podrían estar dos horas adicionales en observación”, explicó la primera ejecutiva de Naguabo.

El pasado Noviembre del 2020, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó el uso de emergencia de estos tratamientos farmacológicos con anticuerpos únicamente durante la pandemia del COVID-19.

Si usted o algún familiar tienen síntomas de Covid19 o piensan que han estado en contacto con alguien que tenga el virus, llamen de inmediato al teléfono (787)874-2125 o al (787) 874-1815.