¡Narices puestas! Walgreens da la bienvenida al Red Nose Day en Puerto Rico

SAN JUAN – El Red Nose Day regresa a Puerto Rico siendo Walgreens el detallista exclusivo de la icónica Nariz Roja, cuyas ventas ayudarán a recaudar fondos para acabar con la pobreza infantil,cada nariz cuenta! Este año la emblemática Nariz Roja lucirá un resplandor adicional, debido a que Walgreens presenta por primera vez la “Sparkle Red Nose”. Esta nueva edición – será para apoyar el día oficial de Red Nose Day, el jueves 24 de mayo – y ya están disponibles en todas las farmacias Walgreens.

¡Las narices ya están a la venta en las Farmacias Walgreens para ayudar a ponerle fin a la pobreza infantil – cada nariz cuenta!”

Desde ahora hasta el 2 de junio, los clientes pueden participar y apoyar la iniciativa al comprar una Nariz Roja por $1.00, toda la ganancia de la venta de las narices será para beneficio de Red Nose Day. Dado el éxito de las campañas anteriores, Walgreens se compromete a continuar recaudando fondos a través de la venta de las Narices Rojas y los artículos alusivos del Red Nose Day, al recordar que “Cada una cuenta” – una idea sencilla – la cual ayudará a acabar con la pobreza infantil y que puede comenzar con la compra de una Nariz Roja en Walgreens.

En 2017, específicamente luego del paso del Huracán María, los fondos recaudados en la campaña de Red Nose Day ayudaron a proveer alimentos y materiales escolares a los niños en sus respectivas escuelas y comunidades de mayor necesidad. En adición, la campaña de Red Nose ha beneficiado al Banco de Alimentos de Puerto Rico.

“En Walgreens estamos convencidos de nuestro compromiso de ayudar a las personas en las comunidades que más lo necesitan” dijo Nivia Santiago, vicepresidenta de Operaciones de Walgreens en Puerto Rico. “Al enfocar nuestros esfuerzos como el de Red Nose Day, creamos una poderosa oportunidad única para nuestros clientes y las comunidades que servimos, para unirnos a favor de una gran causa como la de culminar con la pobreza infantil. “Cada una cuenta” quiere decir que una donación de $1.00 puede proveerle comida nutritiva a un niño, o materiales escolares a un estudiante. Al comprar una nariz en Walgreens, nuestros clientes y pacientes están haciendo la diferencia en la vida de un niño necesitado.

Cada una cuenta

Esta gran iniciativa de Walgreens, “Cada una cuenta”, provee la oportunidad a los clientes y pacientes de ayudar a los niños mediante el apoyo a la salud y el bienestar de las comunidades, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, incluyendo a Puerto Rico. Por medio de esfuerzos como Red Nose Day los clientes pueden hacer la diferencia sencillamente al comprar una nariz roja en Walgreens.

“Nuestra misión de mejorar la salud y el bienestar se extiende más allá de nuestras farmacias”, expresó Coral Cummings, líder de responsabilidad social empresarial (RSE) para Walgreens Puerto Rico. “Walgreens se esmera por remover las barreras externas que impiden a la gente el acceso a suministros y servicios críticos a la salud. Cumplimos con esto a través de nuestro compromiso con iniciativas de impacto a largo plazo enfocadas en la salud y el bienestar, apoyando a los jóvenes, a los programas contra el cáncer y a nuestras comunidades, entre otros”

Red Nose Day

Red Nose Day ha recaudado más de $100 millones en Estados Unidos, en tres años, para ayudar a culminar con la pobreza infantil. Los clientes y pacientes de Walgreens han colaborado con el apoyo del programa mediante la compra de Narices Rojas, otros artículos de Red Nose Day y con donaciones en efectivo, todo lo cual provee fondos para comidas nutritivas, medicamentos esenciales, agua potable, y servicios educativos para los niños en América, Puerto Rico y alrededor del mundo.

Los beneficiarios del Red Nose Day Fund incluye a nivel nacional los Boys & Girls Clubs of America, los cuales proveen a los niños lugares seguros para aprender y jugar después de asistir a la escuela; Children’s Health Fund, entidad que les presta servicios médicos a los niños carentes; la organización contra el hambre Feeding America; Save the Children, el cual brinda programas críticos de temprana edad, así como a la caridad: agua; City Year; Covenant House; Gavi, la Vaccine Alliance; International Rescue Committee; Laureus Sport for Good; Oxfam America; Rotary/End Polio Now; UnidosUS; y The Global Fund.

Para más información sobre Red Nose Day y cómo participar, visite la página walgreens.com/RedNoseDay o visite su farmacia Walgreens más cercana.