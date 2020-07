Nayda Venegas Brown: “Mi trabajo legislativo está en récord”

Redacción Presencia

CAROLINA – Aunque consideró en un momento dado aspirar al senado por Acumulación, la legisladora Nayda Venegas Brown buscará la reelección como senadora al Distrito de Carolina por el Partido Nuevo Progresista (PNP). En enero de 2017, Venegas Brown juramentó en el Senado de Puerto Rico, luego de convertirse en la primera mujer loiceña en ganar ese escaño. La actual presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia de la Cámara Alta repasó el trabajo legislativo que asegura haber realizado en los diez municipios del distrito senatorial #8.

Venegas Brown destacó que, una vez llegó al hemiciclo senatorial, lo primero que trabajó fue en mejorar la transportación marítima hacia Vieques y Culebra. Para esto asignó millones de dólares para el mantenimiento de lanchas y fue vocal en establecer la Ruta Corta desde Ceiba hacia las islas municipio.

“En el camino, me he dado cuenta de que es bien caro el mantenimiento de las lanchas. Un motor, por ejemplo, cuesta $1 millón y uno piensa que con $2 o $3 millones tú vas a resolver todo y en realidad no es así de sencillo. Para ese momento, el entonces gobernador (Ricardo Rosselló) estaba interesado en trabajar con mejorar la transportación y se muda el terminal de Fajardo a Roosevelt Roads, en Ceiba. Sin embargo, me he dado cuenta de que definitivamente tiene que venir una alianza público-privada. Ya no se puede seguir alargando el asunto. Este es un compromiso de la actual gobernadora y espero que se haga realidad”, dijo Venegas Brown, quien añadió que en un futuro se debería repensar en la construcción de un puente.

No obstante, este cuatrienio ha sido uno complicado para cumplir con muchos proyectos en el distrito. Muchas personas, en las redes sociales, han despotricado en contra de Venegas Brown, puesto que entienden que “no ha dado cara en el distrito” y “no ha hecho nada”. La senadora aclaró que “mucha gente confunde el trabajo del senador con el trabajo del alcalde”.

“Nosotros, como legisladores, asignamos un dinero a los alcaldes que, lastimosamente, -muchos de ellos- no dicen que fueron fondos otorgados por nosotros. Si yo asigné $100 mil, por ejemplo, a Río Grande, Canóvanas, Luquillo, ellos no dicen gracias a la senadora Nayda Venegas por esta asignación. La única alcaldesa de los diez municipios que yo tengo que hace eso es la de Loíza, Julia Nazario”, sostuvo la legisladora.

“Otorgúe $150 mil para la rehabilitación del techo del estadio Miguel Fuentes Pinet. Sin embargo, le asignó $40 mil al Departamento de Recreación y Deportes Estatal para la rehabilitación del techo de la cancha de Piñones y se ha quedado en nada. Ese es el problema. Ahora la gente de Piñones se estará preguntado: ¿y qué paso aquí? Porque Nayda dijo que se asignó dinero y la cancha sigue igual”, explicó Venegas Brown.

Otro proyecto primordial para la senadora lo ha sido el Conector de Loíza; compromiso de su pasada campaña. En enero de 2018, el exgobernador Ricardo Rosselló convirtió en ley la Resolución Conjunta del Senado #72 que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a realizar los estudios necesarios para establecer una vía conector como ruta de desalojo que se extenderá desde la entrada principal de la urbanización Villas de Loíza (calle 1), hasta la carretera estatal PR-187.

Venegas Brown, en conjunto con la alcaldesa loiceña, le exigieron al secretario del DTOP que comenzara lo más pronto posible con este proyecto, puesto que esta sería una ruta de escape para los miles de loiceños en caso de un tsunami.

“La gente puede pensar que yo he trabajado más en Loíza, porque es la primera vez que hay una senadora loiceña. Es la primera vez que hay una persona tan vocal con los problemas de Loíza, porque nunca había habido una voz en el senado reclamando ayuda para nuestro municipio. Yo, como loiceña, he puesto la acción donde pongo la palabra. No obstante, he trabajado con todos mis municipios”, manifestó Venegas Brown, quien apoya a Wanda Vázquez para la gobernación por el PNP.

La legisladora destacó que ha otorgado miles de dólares en asignaciones para diferentes obras en todos los municipios que representa. Venegas Brown enumeró que se le han otorgado $20 mil en equipos deportivos a todos los alcaldes, entre otras asignaciones, como en Trujillo Alto, donde consiguió fondos para la construcción de gimnasios al aire libre.

“En el gimnasio de Canóvanas habilitamos lo que es la parte de boxeo. He visitado también las escuelas del distrito, porque no tenían equipo deportivo y les hemos llevado todo tipo de artículos. Hemos habilitado salones para niños autistas, hemos entregado acondicionadores de aires en distintas escuelas. En el cuartel de Loíza se hizo una asignación para nuevos chalecos antibalas. En Culebra se le asignaron $250 mil para mejoras permanentes. En Fajardo $190 mil, $75 para mejoras permanentes y $20 mil para equipo deportivo”, mencionó la senadora por el Distrito de Carolina.

El próximo 9 de agosto, Venegas Brown buscará revalidar como senadora en el evento primarista en el cual compartirá papeleta con otros cuatro aspirantes. Aunque reconoce el disgusto de muchos ciudadanos, la también pastora está confiada en que logrará el favor de su gente.

“Yo cuando llegué al senado, traje mi postura como una mujer de Dios y pastora; eso no ha cambiado. La iglesia ha tenido una gladiadora allí, la gente de fe y valores ha tenido una mujer que los representa allí. Desque de que llegué me enfrenté a la coronela (exsuperintendente de la Policía) porque no quería dejar orar a los policías. Me pidieron que trabajara un proyecto de iglesias-escuelas y esa fue mi primera ley aprobada para que el estado no tenga inmiscuirse. Como mujer de Dios hemos hecho un trabajo. Hemos trabajado para todos, así es que estamos a consideración del pueblo”, finalizó la #1 en la papeleta del 9 de agosto.