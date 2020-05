Negativo a COVID-19 el Secretario de Salud

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González Feliciano confirmó el viernes que las pruebas del coronavirus COVID-19 a las que fue sometido arrojaron resultados negativos.

“Sí. Me llegó (el resultado). Salió negativo, gracias a Dios. Estamos listos para continuar la labor”, dijo González Feliciano en entrevista radial (NotiUno).

El jueves el secretario confirmó que estuvo cercano a una persona que resultó positiva a COVID-19. Dijo que inmediatamente se realizó la prueba molecular e impartió instrucciones para realizarle la prueba a su equipo de trabajo inmediato o personas con las que tuvo contacto directo diariamente. Alegó que ni él, ni ningún empleado del departamento mostraron síntomas relacionados al COVID-19.

“El lunes tuve una reunión con una persona a las 7:00 de la mañana. La persona usó mascarilla, yo también uso mascarilla. En el transcurso de la reunión (del jueves) aparentemente le notifican a la persona que es positivo y la persona notifica a través del rastreo que la persona con la que había tenido contacto era conmigo, con Lorenzo González. Ahí es cuando me llaman y en ese momento le notifiqué inmediatamente con un texto al secretario de Estado, Elmer Román. Le pido excusarme, él asiente con la cabeza y salgo al Departamento a hacerme las pruebas serológicas, esas fueron negativo. También me cogieron la muestra para la molecular (PCR) y esa información me la dieron en la madrugada (del viernes) que gracias a Dios es negativa”, relató al explicar las razones por las que no estuvo en la última conferencia de prensa de la gobernadora.

El funcionario además indicó se mantendría en distanciamiento hasta que recibiera los resultados.

“Le notifiqué a la gobernadora, a los otros secretarios, inclusive lo notifiqué en el edificio donde vivo, porque uso el elevador”, dijo el funcionario.