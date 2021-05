Negra Fina PR

Con la intención de erradicar el racismo y la segregación de la mujer negra, Bernice Rivera comenzó su negocio de pantallas de madera con mensajes, frases e imágenes de empoderamiento y cultura puertorriqueña.

“La intención detrás de mi negocio es enviar un mensaje de igualdad, que no importa tu color de piel o la textura de tu cabello todos somos iguales”, dijo la joven empresaria, Bernice Rivera.

Negra fina es el nombre que eligió para su negocio ya que siente que expresa su intención detrás del negocio.

“Desde hace mucho tiempo he tenido el deseo de llevar el mensaje a favor de las mujeres negras, su pelo rizo y romper con todos prejuicios y la cultura racista. Cuando yo estaba en la escuela me hicieron acoso escolar por tener mi pelo rizo y yo siempre he considerado mi pelo rizo bello y por eso es por lo que decidí crear mi negocio para resaltar la belleza de la mujer negra a través de mensajes positivos y de empoderamiento”, explicó.

El lema de su compañía dice: somos más que un color de piel y es que según mencionó a pesar de que su intención es resaltar la belleza de la mujer negra también incluye a la mujer blanca tanto en sus modelos para la promoción de las pantallas, ya que la meta es la igualdad no la segregación.

Las pantallas son confeccionadas en madera, algunas son pintadas por una maquina y otras son con los mensajes hechos en grabados.

“Mi meta con el negocio es poder generar empleos, ya comencé a colaborar con una diseñadora que me está haciendo los artes para las pantallas”, dijo.

Además de las pantallas, próximamente estará lanzando camisas con mensajes positivos y pantallas con frases positivas con textos bíblicos.

Según Bernice “el apoyo de las personas ha sido increíble, jamás pensé que me iba a ir también. Yo llevaba tiempo con el deseo de emprender mi propio negocio, pero por miedo nunca lo había hecho”.

Todas las fotos y artes de la página los realiza Bernice, ya que es fotógrafa profesional y está estudiando comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón, con la intención de laborar algún día en algún medio televisivo o radial del País.

Todas las ordenes se realizan a través de su pagina web: www.negrafina.com.