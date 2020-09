Nikita Woot Art

Arte inspirado en hongos y ojos es el producto que confecciona Nikita Woot, ya sea en camisas, mahones, zapatos, canvas, pantallas, libretas, entre otros.

“Hago pantallas en polímero, mayormente en forma de hongos y ojos. Muchas personas me conocen como Fungui Girl, ya que siempre realizo todas mis piezas inspiradas en los hongos, cosa que no tiene una explicación más allá; me encantan los hongos y en casa de mi familia maternal siempre ha habido decoración de hongos y creo que me críe apreciando la belleza de los hongos y es por eso por lo que siempre son mi fuente de inspiración”, explicó la artista.

Actualmente, Nikita también es maestra de un colegio donde enseña arte a niños y jóvenes desde kindergarten hasta high school.

“Yo nací para el arte y lo que hice fue convertir en mi trabajo todo lo que amo hacer”, dijo.

Luego del huracán María decidió enseñarle al mundo su arte, ya que tenía muchos canvas cogiendo polvo y su mamá la impulsó a venderlos.

“Todo mi arte yo lo hago a mano; si ves una camisa con un diseño mío, yo lo confeccioné a mano. Las libretas yo misma las confecciono desde cero, compro los materiales y las coso a mano y luego las diseño con pintura especial para ese tipo de material”, manifestó.

Muchas de las piezas que realiza Nikita Woot tienen elementos de ojos y, según nos explicó, es porque los ojos dicen mucho de una persona y le encanta añadirles ese elemento a sus obras de arte en conjunto con los hongos.

“El arte siempre ha sido parte de mi vida, mi papá siempre pintaba y soy artista innata, aunque sí tomé clases de arte, pero la esencia de mi arte es innata”, recalcó.

La artista, también, ofrece clases de dibujo a través de la plataforma Zoom, de forma individual. Las clases son coordinadas a través de su página de Instagram vía mensaje directo.

Actualmente, las piezas disponibles para la venta están publicadas en su cuenta de Instagram: @nikitawootart o en la página web: www.shopmeraki.com , una tienda de una emprendedora que decidió compartir su espacio digital con otras marcas locales entre ellas: Fungui Girl de Nikita Woot Art.