Niños loiceños aprenden sobre terremotos y y tsunamis en simulacro de desalojo bajo la plataforma educativa LoízAlerta

LOÍZA – La Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de Loíza (OMME) inició una serie de orientaciones sobre terremotos y tsunamis, que incluyen un simulacro de desalojo de las facilidades escolares, como parte del plan municipal denominado LoízAlerta, generado por el Municipio ante los eventos telúricos experimentados desde inicios de año. Agacharse – Cubrirse – Sujetarse, fue la consigna que inició la orientación con los niños desde prekinder hasta tercer grado, ofrecido por Miguel Canales, encargado de los adiestramientos junto a Maritere Sanjurjo, supervisora de OMME.

“Este proceso educativo lo estamos realizando con los materiales oficiales de Negociado para el Manejo de Energencias y Administración de Desastres (NMEAD) y del U.S. Department of Health and Human Services (CDC de Atlanta). Gran parte de la ansiedad y el temor que naturalmente sentimos ante estas situaciones, se pueden manejar efectivamente con educación y adiestramientos como los que estamos haciendo. El material impreso los niños los llevan a sus hogares para comentarlos en familia”, detalló Sanjurjo.

Por su parte, la alcaldesa Julia Nazario Fuentes explicó que “nuestro programa LoízaAlerta es un plan estratégico que nos ayuda a ser efectivos manejando las diversas situaciones naturales en tiempo real. Todos tenemos que enfrentarnos a la realidad: seis meses al año estamos en temporada de tormentas y huracanes, y además tenemos la posibilidad de sismos y tsunamis todo el año. Estamos educando a todas las poblaciones con las nuevas tecnologías disponibles”.

Hace dos semanas, el Municipio realizó una orientación comunitaria en el Estadio Miguel Fuentes Pinet, donde se trazaron los temas de actividades sísmicas y tsunamis, a cargo de un oficial de NMEAD y el doctor Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico. Participaron además los legisladores Nayda Venegas Brown y Ángel Bulerín Ramos.

Allí se presentó el website LoízAlerta, la plataforma digital provee para la activación de un protocolo de textos informativos en casos de emergencia, asignando funciones e instrucciones específicas, antes, durante y después de algún evento. De surgir una emergencia, el ciudadano registrado recibirá un mensaje de texto de hasta 250 caracteres con información cuando surja alguna emergencia, 24 horas, los 7 días de la semana.

“Para registrarse en el website, los ciudadanos deben pasar por la Casa Alcaldía o por el Centro de Servicios Municipales Carlos Escobar López y registrar su número telefónico. Es fácil, simple y sin costo alguno para el usuario”, añadió la alcaldesa.

Finalmente, Sanjurjo anunció que este sábado, 8 de febrero se realizará una actividad educativa similar en la Escuela Intermedia Belén Blanco. “Para las próximas orientaciones los escolares los interesados deben accesar a la página de facebook / municipio de loiza. Allí también tenemos información relevante sobre el tema”.