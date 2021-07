‘No’ a establecer dispensarios de cannabis en área de los Kioskos de Luquillo

(Foto/Suministrada)

LUQUILLO – El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, rechazó, tajantemente, el posible establecimiento de un dispensario de cannabis en el área de los kioskos de Luquillo.

“Sencillamente no. No vamos a permitir que se establezca en la franja de los kioskos de Luquillo un dispensario de cannabis, de ninguna manera. Los kioskos de Luquillo son un símbolo de excelente gastronomía y encuentros familiares, incluyendo a niños. Todos sabemos que los kioscos son un espacio familiar, frente a la playa. Eso no es compatible con un dispensario de cannabis. No apoyamos esto”, sostuvo Méndez Núñez, quien también representa el Distrito #36 de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

“Esta posible acción viola la ley, porque los kioskos de Luquillo son un área gastronómica (Ley 123-2019) que visitan niños constantemente. Esto no pude pasar. La Asociación de Propietarios de los Kioskos se oponen también. El establecimiento de un dispensario de cannabis contradice los propósitos y fines de la franja de los kioskos de Luquillo. No vamos a permitir, tampoco, que conviertan un restaurante que ubica en los kioscos en centro para despachar cannabis”, añadió el líder novoprogresista.

Las expresiones del expresidente cameral se dieron durante una extensa reunión de trabajo junto a los miembros de la Asociación de Propietarios de los Kioskos de Luquillo, personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la administración municipal de Luquillo.

Según ha trascendido, actualmente se encuentra registrado en la Oficina de Gerencia y Permisos un permiso (2019-254990-PCO-018231) para operar un restaurante en la franja de los kioskos de Luquillo. Ese permiso no es para operar un dispensario, sin embargo, los propietarios de los kioscos han levantado la voz de alerta ante una serie de gestiones hechas para establecer el antes mencionado dispensario de cannabis medicinal.