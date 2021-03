No abrirán las escuelas en Naguabo por deterioro en planta física

Miraidaliz Rosario Pagán, alcaldesa de Naguabo. (Foto/Héctor J. Álvarez Colón)

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

NAGUABO – La alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán aseguró que las escuelas no están en condiciones de operar, ni de recibir estudiantes de forma presencial y que este deterioro de las instalaciones comenzó mucho antes del COVID-19. Algunas escuelas están llenas comején y filtraciones.

“Yo sé que bajo la determinación del Departamento de Salud -donde catalogaron el municipio en rojo por los casos de COVID-19- las escuelas no pueden abrir, pero estoy segura de que, aunque eso no hubiese sido así, no iban a poder recibir estudiantes por las condiciones tan deterioradas en las que se encuentran”, añadió la primera ejecutiva municipal.

Dos de las escuelas principales de Naguabo están bajo categoría amarilla como lo es la escuela Fidelina Meléndez Monsanto, intermedia y la Dr. Juan José Maunez Pimentel que es la única escuela superior del municipio. La categoría amarilla significa que el plantel escolar está apto parcialmente y que necesita una reevaluación de los inspectores para conocer en detalles la magnitud de los daños en la infraestructura del plantel escolar.

“Me estuve reuniendo con los siete directores de las escuelas de Naguabo para pedirles que me presentaran las necesidades de cada escuela en particular y nos trajeron a coalición el deterioro que tienen los planteles lo que hace que no estén aptos para recibir estudiantes todavía”, explicó la alcaldesa de Naguabo.

La alcaldesa adelantó que próximamente se estará reuniendo con la Secretaria de Educación para presentarle las inquietudes y necesidades que tiene cada plantel escolar en particular y que la funcionaria pueda ver de primera mano las condiciones de las escuelas en Naguabo.

“La razón por la que el municipio de Naguabo está en rojo en el mapa del COVID-19 es porque se están dejando llevar por la cantidad de pruebas moleculares que se han realizado en el municipio. Como no hemos realizado pruebas moleculares masivas, no hemos podido parear esos resultados con los obtenidos de los COVIveos realizados. Por ejemplo, el pasado COVIveo realizamos más de 200 pruebas y solo obtuvimos cuatro positivos”, argumentó la alcaldesa.

Por otro lado, Rosario Pagán anunció que como parte de las iniciativas para combatir el COVID-19 en el municipio estarán realizando un COVIveo en cada uno de los 14 barrios de Naguabo, esto con el fin de impactar directamente las comunidades y a las personas que no cuentan con transportación.

El próximo evento (COVIveo) se estará llevando a cabo el 12 de marzo de 2021 en los barrios Cubuy y Florida. El orden en el que se estará impactando las comunidades según el nivel de contagios y toda la información se publica diariamente en la página oficial de Facebook: Municipio Autónomo de Naguabo y Centro de Investigación y Rastreo COVID-19.