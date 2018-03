No cesan los vientos en la isla nena: Incertidumbre ante investigación contra alcalde

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

VIEQUES – Todo parecería indicar que los vientos huracanados de Irma y María no se han alejado de Vieques. La ‘isla nena’ no solo procura dejar atrás la destrucción y el impacto de estos dos fenómenos atmosféricos, sino que enfrenta una problemática donde chocan el primer ejecutivo de Vieques, Víctor Emeric, la legislatura municipal y la estabilidad de su ciudadanía.

El presidente de la legislatura municipal de Vieques reiteró que esta acción no se trata de una agenda personal contra el alcalde.”

En Vieques todo está detenido. Existe incertidumbre de parte del pueblo, tras la suspensión de Emeric de empleo y sueldo por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI); luego de una resolución aprobada y presentada por la legislatura municipal. La misma solicita la renuncia del alcalde por distintas irregularidades del alcalde. Señalamientos que el alcalde viequense tilda de agenda personal en su contra. Actualmente, la vicealcaldesa Daisy Cruz tomó las riendas del municipio.

“La expectativa de los legisladores municipales de Vieques ante la noticia de que el alcalde fue suspendido mientras se investiga el proceso formalmente, acaba de comenzar. Esperemos que el proceso sea justo, rápido para todas las partes; y que la situación pueda dilucidarse de la mejor forma posible”, comentó Gypsy Córdova, presidente legislatura municipal viequense.

“En diciembre pasado, la legislatura municipal sometió una resolución que fue aprobada por unanimidad solicitando al alcalde la renuncia. La misma resolución fue ratificada nuevamente por unanimidad en el mes de enero… o sea, dos veces se ha ratificado la resolución pidiendo al alcalde la renuncia, ante la evidencia que teníamos, a su vez referida a la agencia investigativa”, dijo.

Córdova señaló que “después del alcalde revalidar comenzamos a notar unas decadencias en sus gestiones administrativas; y el asunto empeoró después de los huracanes Irma y María, donde se desencadenó todo una serie de eventos que nos llevaron a señalar y que sea investigada la situación y que se determine si hubo una acción de delito”.

Entre los argumentos presentados por la legislatura municipal se señala la omisión en el cumplimiento del deber por parte del alcalde.

A preguntas y comentarios acerca de las alegaciones realizadas por Emeric, de que estos ataques son de índole personal, el presidente de la legislatura municipal reiteró que esta acción no se trata de una agenda personal contra el alcalde.

“Esto de la agenda personal ha sido la frase batalla del alcalde… que se trata de algo personal contra él. Tratando de minimizar el asunto. De que tengo intenciones de tomar su silla, nada más lejos de la verdad. Ya lo he mencionado. Lo he puesto por escrito. Que de haber una vacante no aspiro a la misma, inclusive renunciaré a la oportunidad de correr como candidato en 2020, para dejar claro que no hubo ni habrá intención personal detrás de la resolución”, aseguró Córdova.

Situación en ‘la isla nena’

De igual manera, aprovechando la comunicación directa a Vieques con Córdova, Presencia abordó el tema de cómo marcha la situación en cuanto a la energización y el recurso preciado del agua.

“Bueno puedo decir que hay una leve mejoría. Los servicios de agua potable han funcionado muy bien. En términos de la energía eléctrica, alrededor del 40% de la isla está energizada. Todavía hay lugares que sufren los casi seis meses sin luz, porque están sin energía desde Irma. Mientras que los servicios de salud han sido trastocados por los daños del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT). Todo se afectado… la economía está en el piso, porque el motor económico es el turismo. Por culpa del desastre, las hospederías han cerrado y por ende el turismo se ha afectado. Una situación difícil y delicada”, terminó diciendo Córdova.

Aseguran es indebido proceso contra Emeric

Por otro lado, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reunió a su matrícula en la tarde del lunes para discutir el caso de la destitución de Emeric.

“Nuestro planteamiento es que esta situación debió manejarse como un asunto administrativo y no una sanción como la que ha hecho el FEI”, dijo Rolando Ortiz Velázquez, presidente del grupo que reúne a 45 de los 78 alcaldes de Puerto Rico.

El principal argumento planteado por el grupo es que en efecto, el Plan de Reorganización Número 3 del 2010 dispone claramente que en el caso de discrepancias entre un alcalde y su legislatura municipal, a quien corresponde intervenir no es el Panel del FEI, es al Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). En este caso, la oficina que sustituye a OCAM es la Oficina para el Desarrollo Comunitario de Puerto Rico (ODCPR).

Otro argumento esgrimido en la conferencia de prensa es que el Reglamento de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) del Panel de FEI es muy ambiguo y por lo tanto impugnable en los tribunales. Ortiz dijo que es inconstitucional la forma en que suspendieron al alcalde.

Tras la suspensión de empleo y sueldo de Emeric por parte de OPFEI, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer dio la orden de suspenderlo como presidente del comité municipal del PPD en la ‘isla nena’. Aunque reiteró su apoyo a Emeric, durante una entrevista radial por el 580 AM.

PNP denuncia apoyo de Ferrer y Asociación de Alcaldes

De otro lado, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael ‘June’ Rivera, catalogó como bochornosa la defensa de la cúpula del PPD a las actuaciones que se le imputan al alcalde de Vieques.

Rivera expresó que “resulta insólito que Héctor Ferrer y el grupo de alcaldes de la Pava estén defendiendo a capa y espada a un alcalde que violó la ley y fuera suspendido”.

Presencia intentó conseguir al alcalde viequense con el fin de tener una reacción a los señalamientos y a la suspensión de su empleo y sueldo, pero no fue posible conseguirlo.