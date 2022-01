“No esperen más flexibilizaciones” anticipa gobernador en futuras órdenes ejecutivas

Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, gobernador. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que no habrá flexibilizaciones a las restricciones impuestas en las órdenes ejecutivas que vencen en los próximos días.

“Este jueves yo debo estar tomando decisiones en cuanto a las restricciones que tenemos, extender restricciones, modificarlas y como siempre voy a estar velando las estadísticas, atendiendo las recomendaciones que me hacen todos los que me asisten”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

Según el gobernador, el 16 de enero vence una de las órdenes ejecutivas y la otra el 18 de enero. No obstante, sus expresiones del jueves atenderán ambas órdenes ejecutivas. Una de ellas tiene que ver con la capacidad de aforo para eventos artísticos y/o masivos.

“Todos tienen que entender que estamos en medio de esta pandemia. Estamos en medio de un repunte. Nunca antes visto desde el punto de vista de los contagios. Así que no esperen que yo esté flexibilizando restricciones. No anticipo que voy a hacer eso. Que nadie espere que vaya a flexibilizar restricciones. Si acaso, las mantengo o las modifico con mucho cuidado, pero hasta que yo no vea que los contagios bajan de forma sostenida, y las hospitalizaciones bajan de forma sostenida, no esperen mayor flexibilización”, sostuvo al recordar que las restricciones serán para los lugares en donde las personas se quitan la mascarilla.

El informe de COVID-19 del Departamento de Salud (DS) reportó sobre 1,912 casos positivos confirmados, 5,456 casos probables y cero muertes. El monitoreo cubre el periodo del 25 de diciembre al 8 de enero de 2022. La tasa de positividad subió a 39.97 por ciento.

Hay 664 adultos hospitalizados y de ellos, 101 están en intensivo. Mientras, 86 menores están hospitalizados y 5 están en intensivo. 74 adultos están en ventiladores y un menor.

Con una dosis hay al menos dos millones, 789 mil, 916 personas. Con las dosis completadas hay dos millones, 489 mil, 520 personas. El total de muertes atribuidas es de 3,373.