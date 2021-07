No flexibilizan medidas de prevención ante el COVID-19

(Fotos/Suministradas)

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

CEIBA – El gobernador, Pedro R. Pierluisi, anunció que desde el pasado lunes, 5 de julio, el secretario de Salud, Carlos Mellado, será quien establecerá las guías, directrices, protocolos y recomendaciones para atender de forma particular cada servicio, negocio, actividad o área según sea necesario conforme al riesgo de contagio por el COVID-19. A esto se añade que ya no habrá más órdenes ejecutivas, y no habrá limitaciones en cuanto a capacidad en establecimientos cerrados, públicos y privados. Asimismo, personas completamente vacunadas no tendrían que usar mascarillas.

Sin embargo, en muchos municipios han adoptado las medidas de prevención como método efectivo para evitar los contagios. Este es el caso de la administración municipal de Ceiba, donde se continuará con el distanciamiento físico y el uso de las mascarillas, tanto en las agencias municipales como en las calles.

“Pese a que el número de casos ha disminuido significativamente, no sabes con certeza a qué se debe la disminución; si es por el esfuerzo de vacunación o si es que ya está controlado el virus”, explicó la epidemióloga de Ceiba, Nicole Muñoz.

El alcalde ceibeño, Samuel Rivera Báez, aseguró que cumplieron con todo el protocolo ante los dos casos de empleados que resultaron positivos al virus.

“En todo el pueblo, hoy (miércoles, 7 de julio) tenemos solo dos casos positivos al COVID-19 y son empleados municipales. Tan pronto supimos de estos casos positivos, activamos el protocolo en el municipio, se cerraron las oficinas involucradas, se desinfectaron y todos los empleados que tuvieron contacto se hicieron la prueba del COVID-19”, afirmó el alcalde.

Según dijo el primer ejecutivo municipal, fueron 17 los empleados que se realizaron la prueba al estar en contacto con las personas positivas. Aseguró que todos ellos dieron negativo a la prueba, por lo que el personal se incorporó a sus labores. Por otro lado, los dos empleados que están positivos al virus se mantienen en sus hogares.

“Siempre hemos estado activos en la prevención y buscando la manera de mantener seguros a nuestros empleados y a nuestra gente… esas acciones las vamos a continuar. Ahora tenemos dos positivos, pero llevábamos un mes con cero casos reportados en el pueblo”, manifestó el alcalde.

Rivera Báez dijo que el municipio cuenta con un equipo activo en rastreo de casos y la epidemióloga Nicole Muñoz, quien mantiene en vigilancia cada caso que resulta positivo en el pueblo. Asimismo, resaltó que en todas las instalaciones municipales se mantiene el uso obligatorio de las mascarillas y los procesos de desinfección. Esta medida de uso obligatorio de mascarilla incluye a todos los empleados y visitantes que acudan a cualquier oficina municipal.

El alcalde añadió que, durante lo que resta de semana, como medida de seguridad para la ciudadanía, no se va a recibir público en las oficinas municipales. Todos los servicios se reinician a partir del próximo lunes, 12 de julio.

A su vez, el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, también creó una ordenanza municipal donde estipula el uso obligatorio de la mascarilla en toda la instalación municipal; esta ordenanza aplica a todo empleado, funcionario, contratista y visitante en toda la instalación municipal.

“Cumpliendo con nuestra responsabilidad de salvaguardar el orden público y proteger la vida, propiedad y seguridad de los ciudadanos, empleados y funcionarios del Municipio Autónomo de Fajardo, emitimos la presente orden ejecutiva para impartir directrices relacionadas al uso de las mascarillas en toda instalación municipal”, reiteró Meléndez Méndez.

Asimismo, el municipio de Luquillo, a través de las redes sociales, anunció que será obligatorio el uso de mascarillas en empleados y visitantes a la alcaldía y otras oficinas municipales.