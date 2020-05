“No importa la actividad, la mascarrilla todo el tiempo” dice gobernadora para nueva Orden Ejecutiva

SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó el jueves la reapertura de ciertos comercios bajo la nueva orden ejecutiva que entrará en vigor la próxima semana.

“Hoy tomamos una gran decisión en esta nueva orden ejecutiva para salvar la salud de nuestros ciudadanos y tomando en consideración la reapertura de los comercios”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

“Ha sido una decisión en consenso y con los datos. En esta nueva orden ejecutiva el mantener el distanciamiento social que nos corresponde a todos. Ahora que vamos a abrir algunas actividades económicas, será mandatorio que todo ciudadano utilice su mascarilla o que se cubra la boca y nariz en todo momento”, adelantó.

Mencionó que el toque de queda se extenderá hasta el 15 de junio, por tres semanas bajo el horario de 7 de la noche a 5 de la mañana.

Se ordena la apertura de los salones comedores de restaurantes, con una ocupación del 25 por ciento, en cambio, los servicios de delivery se extenderán hasta las 12 de la medianoche.

“Se permite que los restaurantes trabajen después del toque de queda’, dijo.

En cuanto a las barbería y salones de belleza reanudarán sus operaciones de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde bajo cita previa. Mencionó que se debe evitar que las salas de espera estén llenas.

Mencionó que tanto los restaurantes y salones de belleza tienen que pedir una certificación al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Además, se incluye bajo las mismas órdenes de reapertura y horario a las ferreterías.

Comercios al detal de ropa y calzado no podrán probar la mercancía en los establecimientos. Solicitó que se establezcan métodos de devolución segura.

Los centros comerciales podrán abrir a partir del 26 de mayo para adiestrar a las tiendas dentro de los centros comerciales, bajo el mismo horario. Se establece que se admitirá al 50 por ciento de la capacidad de los establecimientos comerciales. En los centros comerciales se permitirá a una persona por cada 100 pies cuadrados.

Por otro lado, los concesionarios de autos podrán operar, pero bajo cita previa y someter una certificación al DTRH. Asimismo los “car wash” podrán operar.

Asimismo, se permiten los “grooming” para mascotas, se permitirán velatorios hasta 10 personas, una hora o dos horas antes del sepelio o crematorio.

Los servicios educativos, los laboratorios podrán operar. Los colegios privados se autorizan para trabajar.

De otro lado, los corredores de bienes raíces podrán operar y las visitas a propiedades serán a unidades no ocupadas.

“Se recomienda el sistema virtual, pero si el cliente quiere ver la propiedad, deben usar protección”, dijo la gobernadora.

Por otra parte, las armerías podrán operar bajo las mismas restricciones y los clubes de tiro podrán operar.

En otro asunto, se podrán usar las playas, campos de golf y otros para ejercitarse.

“El Departamento de Recreación y Deportes emitirá unas guías”, dijo la mandataria quien añadió que los balnearios aún no podrán utilizarse para pasadías. “En esta fase, no”, acotó.

“Necesitamos cooperación”, añadió.

La gobernadora detalló que los gimnasios permanecerán cerrados.

En torno a la navegación y pesca, informó que el Departamento de Recursos Naturales prepararán unas guías. Sin embargo, el uso de botes será permitido como recreación en esta primera fase. “De marina a marina”, dijo. No se podrá anclar en playas para pasadía. Además, los botes deben mantener una distancia de 15 pies. “No es para hacer party en los botes”, acotó la gobernadora.

Por otra parte, la Lotería Electrónica iniciará sus operaciones, sin embargo, la Lotería Tradicional aún no podrá operar.

En la industria hípica podrá operar, las agencias hípicas, pero, las personas no podrán acudir al hipódromo.

Sobre el tópico del entretenimiento, se autorizó los conciertos y obras teatrales de manera virtual.

En cuanto al gobierno, Vázquez Garced ordenó que los empleados de Recursos Humanos, Finanzas y Presupuestos y Compras de las dependencias gubernamentales deberán iniciar operaciones desde el primero de junio.

“Los empleados que no puedan empezar y que sea una situación justificada por ley, se podrá descontar de sus licencias”, expresó.

Advirtió, por otro lado, a los empleados de empresa privada, que reciben desempleo, que si es llamado a trabajar ya no tendrán derecho al beneficio por desempleo y la ayuda federal.

“Si no vuelve a su trabajo y tomó la decisión de no volver a trabajar no podrá tener los beneficios por desempleo”, sostuvo Vázquez Garced.

“Hemos planeado hasta el momento la curva, hemos entregado al pueblo el país con el COVID controlado. Depende de cada uno de nosotros”, señaló.