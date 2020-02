“No me interpreten”, dice gobernadora al defender video con damnificados de terremotos (VIDEO)

SAN JUAN- La gobernadora Wanda Vázquez denunció el sábado la alegada dilación de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la aprobación de fondos para atender la emergencia tras los recientes sismos e informó que viajará esta tarde a Washington para llevar los reclamos.

Hasta la fecha solo se han utilizado 103 millones de dólares de los 260 millones que fueron aprobados.

“La JSF tiene detenida más de 50 peticiones de las agencias y municipios. No han aprobado la compra de suministros para alimentos. Después del 31 de enero, cada petición de la emergencia hay que solicitar la aprobación de la Junta. Si se necesita agua para los refugios se necesita pedirle permiso a la Junta”, dijo la gobernadora en una mesa redonda en Ponce, de la cual se marchó sin contestar preguntas.

Además, planteó que estos denegaron la solicitud de extensión el plazo del 31 de enero que permitía el uso de los fondos de emergencia sin la autorización del ente fiscal.

A su juicio, los afectados por los sismos no pueden esperar por la burocracia de la JCF.

Ante esto, señaló que dio directriz a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que se continúen el proceso del desembolso de fondos para atender la emergencia aunque luego tengan que enfrentar los cuestionamientos de la JCF.

Las expresiones de la gobernadora fueron rechazadas por el portavoz de prensa de la JCF, Edward Zayas.

“No se le puso un alto a esos fondos.Lo que terminó el 30 de enero, fue el periodo de poder usar sin la aprobacion de la junta. Sin embargo, hasta ahora solo han sometido 4 peticiones y las 4 han sido aprobadas de forma expedita, la junta desea asegurarse de que los dineros se utilicen exclusivamente para recuperación de los terremotos.La forma para solicitar dicha petición es sumamente sencilla. y la Junta se ha comprometido y así lo ha hecho, de aprobar el mismo día”, sostuvo Zayas en declaraciones escritas.

De otro lado, Vázquez, afirmó que el video circulado en sus redes sociales sobre los terremotos era para mostrar su indignación con la postura de la JCF y su “solidaridad, respeto y empatía” con los afectados.

“Ayer se publicó un vídeo de mi cuenta social de redes sociales porque reafirma nuestra indignación de dónde nosotros tenemos la prioridad. Mi lucha por la gente del sur y de Puerto Rico es la prioridad. Esa es la razón. Por qué dependemos de unas autorizaciones (de la Junta) cuando esas personas tienen la prioridad de nuestros recursos, de nuestra atención, donde el gobierno y los jefes de agencias se han volcado para que nosotros le demos una respuesta adecuada a todos los residentes del suroeste”, sostuvo la gobernadora.

“Hay algunos que de todo lo que digo crean tergiversaciones y le buscan interpretaciones. No me interpreten. Simple y llanamente no me interpreten. Simple y llanamente vean lo que he escrito, lo que he publicado. No hagan inferencias. Lo hago defendiendo al pueblo, a la gente que sufre porque yo sí he estado en el sur y la persona que está tomando la determinación de estas peticiones no ha venido al sur”, añadió.

Mientras tanto, el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, detalló el estatus de los trabajos para que los niños puedan retomar sus clases ya sea mediante cursos en línea, la utilización de la modalidad de horarios flexibles (interlocking) o la reubicación de escuelas en otras facilidades para que los estudiantes no pierdan el semestre.

Como parte de esta gestión también se han llegado acuerdos con entidades como la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, EDP College, entre otros.

De acuerdo a Hernández Pérez, al momento el 51 por ciento de las escuelas están abiertas.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes varios alcaldes del área sur, quienes mostraron su apoyo a Vázquez Garced.

Posteriormente, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián Rodríguez envió un aviso de que la gobernadora viajará a Washington D.C. para participar de la Conferencia Invernal de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés).