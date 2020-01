No podemos permitir que grupos desvíen la atención, dice Wanda Vázquez

YAUCO – La gobernadora Wanda Vázquez Garced exhortó el miércoles a los grupos que le solicitan su renuncia a que no desvíen la atención.

“Yo no voy a prestar atención a ninguna otra controversia que desvíe la verdadera atención”, dijo Vázquez Garced en una improvisada conferencia de prensa.

Cuestionada sobre la petición que realizan manifestantes y parte de la clase artística para que renuncie como gobernadora, Vázquez Garced dijo: “De ninguna manera. Esto no lo mezclo ni con política, ni con una petición de nadie. El que quiera hacer política de la desgracia de las personas que están en el sur, pues esa es su decisión. Y al pueblo de Puerto Rico muy atento a aquellos que tienden a crear desasosiego y desesperanza. Esto no es nada político. Por mi parte, aquí no hay ninguna consideración política, está totalmente fuera”.

En cuanto al tema de los suministros de un almacén el Ponce, Vázquez Garced contestó que el que tenga algo que alegar, que acuda al Departamento de Justicia.

“El que tenga algo que decir con relación a eso, que vaya al Departamento de Justicia, será citado por los fiscales y que preste declaraciones juradas. Sobre ese particular, yo no voy a opinar”, dijo.

Sobre a los despidos de funcionarios, la mandataria mencionó que “todos están en constante evaluación. El que yo entienda que no tiene mi confianza lo voy a decir”.

Acto seguido, la mandataria se alejó de los periodistas al no querer contestar más preguntas.

Vázquez Garced ofreció sus declaraciones luego de visitar el refugio base de Yauco. Además, la gobernadora visitará el campamento base de Guayanilla.