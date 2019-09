SAN JUAN – Gabriel Gutiérrez, gerente general de la empresa en Panamá y el Caribe, dijo el jueves que no se puede responsabilizar a la empresa para la cual trabaja, de los ‘carjackings’ que han experimentado algunos de sus socios-choferes.

“Como Uber estamos muy preocupados por la situación, pero si tenemos una posición firme que creemos que no se debe uberizar la situación de criminalidad”, dijo Gutiérrez en una mesa redonda en la que presentaron las herramientas adicionales en la aplicación para ampliar la seguridad de los socios choferes.

Los cambios responden a los 14 casos de ‘carjacking’ reportados a socios choferes en los pasados meses en Puerto Rico.

El ejecutivo insistió en que si la Asamblea Legislativa logra por ley prohibir a empresas de redes de transporte el uso de efectivo (a través del Proyecto del Senado 1346) , 40 mil usuarios de Uber quedarían desprovistos.

“Es nuestra preocupación principal ante esta ley. Al día siguiente de que esta ley se llegase a promulgar, 40 mil personas perderían acceso a la plataforma. Ya no podrían ir a trabajar todas las mañanas como lo hacen. Ya no podrían ir a estudiar y esa es nuestra preocupación. Por eso es que estamos firmes en nuestra convicción”, expuso.

En caso de que se les prohíba utilizar el efectivo, sostuvo que al momento no cuentan con una alternativa tecnológica, pero eso no implica que no procurarán resolver la situación para esas 40 mil personas.

“Nosotros estamos comprometidos con ser aliados de las ciudades en las cuales vivimos y debemos cumplir con la ley”, contestó el ejecutivo a la pregunta de si se allanarían a lo que finalmente apruebe la Legislatura para prohibir el uso de pago en efectivo.

Sobre la propuesta de incluir el ATH Móvil, Gutiérrez mencionó que se podría hacer, una vez las instituciones bancarias en Puerto Rico cambien todas las tarjetas ATH regulares por las que tienen logos de tarjetas de crédito (Visa o MasterCard).

Los cambios que entraron a partir del jueves en el app de Uber de socios-choferes incluye elegir si acepta o no el pago por efectivo para los viajes; el historial de uso de los usuarios, de manera que el conductor sepa cuantos viajes el cliente ha hecho con la aplicación y finalmente, la detección de anomalías en el viaje. Con esto, el sistema podrá identificar comportamientos irregulares en el socio conductor y poderlo asistir de ser requerido.