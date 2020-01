Nombramiento de Secretario de Estado se atenderá primero en la Cámara, dice presidente del Senado

SAN JUAN – El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo el viernes que el nombramiento de Elmer Román como secretario del Departamento de Estado se atenderá en primera instancia por la Cámara de Representantes.

“Yo no voy a anticipar juicio, porque nosotros lo que hacemos es que le exigimos a todos los nominados es que traigan toda la información, toda la información quiere decir que traigan sus datos, sus documentos. Con los documentos en la mano, el Senado y la Cámara puede entonces observar, evaluar, analizar o indagar si fuera necesario. Anticipar sin los documentos en la mano, no sería responsable y no lo vamos a hacer”, dijo Rivera Schatz a preguntas de la prensa.

¿Debemos entender que el análisis que va a hacer el Senado de esa nominación se circunscribe al historial de Román sin tomar en cuenta acciones recientes?

“No, lo que estoy diciendo es que cualquier otra circunstancia que corresponda evaluar, es importante tener los documentos que no tenemos aún. Si faltan elementos que van a operar sobre la evaluación, lo correcto y responsable seria aguardar a que tengamos los documentos y cualquier otra información que sea relevante”, contestó.

La Comisión de Nombramientos del Senado fue presidida por Rivera Schatz, pero recientemente se designó al senador Héctor Martínez como el encargado de esa comisión.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez- quien hasta el momento preside la Comisión de Gobierno y le corresponde evalúa el nombramiento, sostuvo que el mismo todavía no ha sido enviado por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes y el portavoz de la mayoría, José “Pichy” Torres Zamora y Gabriel Rodríguez Aguiló han manifestado dudas sobre la designación de Román. El designado fue secretario del Departamento de Seguridad Publica (DSP) y supervisor inmediato del destituido comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo Caballero.